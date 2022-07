Mais de 20,4 mil mogianos não tomaram a segunda dose

Mesmo com o expressivo número de 390.890 mogianos vacinados com a primeira dose contra a Covid-19, os dados da Prefeitura de Mogi revelam que mais de 20 mil pessoas não retornaram para a segunda dose.

Segundo informações do site da Administração Municipal, até quinta-feira, dia 28, 370.426 munícipes já tinham recebido a segunda dose do imunizante, uma diferença de 20.464 em relação à primeira dose.

A Prefeitura mantém agendamento online no Clique Vacina e para idosos com mais de 60 anos, gestantes e puérperas, a vacina contra a Covid-19 continua sendo aplicada sem necessidade de agendamento. Para a segunda dose de reforço, idosos e imunossuprimidos também podem ser vacinados sem a necessidade de agendamento. Os interessados devem procurar uma unidade de saúde de segunda a sexta-feira, das 9 às 16 horas.

Nesta sexta, 29, a partir das 9 horas, a Prefeitura abre novas vagas para agendamento da vacina. No entanto, alguns públicos terão atendimento exclusivo pelo SIS 160: segunda dose da Pfizer para adolescentes e adultos, dose adicional para vacinados com a Janssen e primeira dose para maiores de 18 anos.

Leitos de UTI

Longe do cenário de 2021, quando as Unidades de Terapia Intensiva (UTI) da rede hospitalar de Mogi das Cruzes viviam em superlotação, a situação atual é de tranquilidade. De acordo com balanço da Prefeitura, a cidade tem cinco leitos ocupados com pacientes com Covid, de um total de 232 disponíveis.

Na enfermaria, o cenário é ainda melhor: quatro leitos ocupados entre 929 existentes.