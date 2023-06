Mais de 200 candidatos são convocados para processo seletivo no Mutirão do Mogi Conecta

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação convocou 220 pessoas inscritas no mutirão do Mogi Conecta Emprego, para fazer o processo seletivo para atuar no telemarketing de duas empresas de teleatendimento da região e também como porteiro para uma empresa de segurança e facilities. As entrevistas ocorreram nesta terça-feira (13), na Universidade de Mogi das Cruzes – UMC. A instituição de ensino é apoiadora nesta iniciativa, cedendo o espaço para as entrevistas.

O setor de teleatendimento foi o que mais contratou no último resultado do CAGED, quando o município fechou com saldo positivo de 739 vagas. Isso porque há uma aproximação da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Inovação com as empresas do setor e pelo fortalecimento de iniciativas como o PFT, o Programa de Formação de Talentos em Atendimento, uma parceria com uma empresa de telemarketing.

O Mutirão Mogi Conecta Emprego teve início no dia 26 de maio e, até o momento, foram quase 700 candidatos convocados, de mais de 4 mil inscritos, em vagas no setores da Indústria, comércio e serviços, numa parceira com a AGFE (Agência de Fomento Empresarial), que representa as empresas participantes.

“Com o Mogi Conecta Emprego conseguimos aproximar quem precisa trabalhar com quem precisa de mão de obra. Sendo uma maneira de trazer qualidade de vida para os trabalhadores mogianos, que não precisam se deslocar para outras cidades. Dessa forma, a economia local se fortalece”, explica o secretário adjunto de Desenvolvimento Econômico e Inovação, Claudemir de Menezes.