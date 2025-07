Mais de 20 mil pessoas participaram do “Rua Mais Feliz”

Milhares de pessoas foram beneficiadas durante a edição do projeto “Rua Mais Feliz”, organizado pela Prefeitura de Mogi das Cruzes, no domingo (13), no Parque Centenário. Cerca de 20 mil pessoas participaram do evento. A iniciativa voltará a atender os mogianos no dia 27, das 10h às 15h, no Parque da Cidade.

“Além de levar diversão para as famílias de Mogi das Cruzes com qualidade e segurança, o projeto Rua Mais Feliz também é importante porque aproxima os cidadãos de serviços importantes, tanto da Prefeitura quanto de entidades parceiras”, destacou a prefeita Mara Bertaiolli.

Na área da saúde, 131 pessoas aproveitaram a edição do “Rua Mais Feliz” para colocar em dia a vacinação, enquanto 157 participantes passaram por avaliação odontológica. Já a orientação nutricional beneficiou 87 pessoas, a orientação sobre tabagismo atendeu 83 participantes e 68 pessoas passaram por atendimento de auriculoterapia. Também foram feitas 88 testagens de infecções sexualmente transmissíveis (ITS).

Outro destaque foi a distribuição de 1,5 mil kits sobre segurança viária, realizado pela equipe da Secretaria Municipal de Mobilidade e Trânsito. Já a Guarda Civil Municipal atendeu mil pessoas com orientações de segurança e cerca de 400 pessoas acompanharam a apresentação do Canil da corporação.

A área de Esporte também movimentou os participantes com atividades de diversas modalidades. Cerca de 350 crianças e jovens participaram das atividades de futebol, enquanto 300 pessoas aproveitaram os jogos de mesa. A clínica de boxe atendeu 150 pessoas, enquanto a aula de ritmos teve a presença de cerca de 80 participantes.

Ainda no atendimento a crianças, cerca de 300 pequenos aproveitaram a atividade de contação de histórias, feita pela Secretaria Municipal de Educação. Já 97 pequenos fizeram tranças nagô, oferecida pelo Fundo Social.

Já o Espaço Pets, organizado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente e Proteção Animal foi visitado por 500 pessoas e dois animais foram adotados durante o “Rua Mais Feliz”. Também foram realizadas 55 doações de mudas e o plantio de 20 árvores. O Semae também trabalhou com o tema de preservação ambiental e economia de água, com a distribuição de 150 jogos interativos, além de 450 litros de água para os participantes.

A equipe da Secretaria Municipal de Assistência Social realizou cerca de 200 atendimentos sobre diversos programas da pasta, enquanto a Secretaria Municipal de Agricultura e Segurança Alimentar atendeu 250 pessoas com o plantio de hortaliças. A Secretaria Municipal de Longevidade beneficiou 37 pessoas com orientações previdenciárias e outras informações.

A Ouvidoria Municipal realizou a divulgação dos serviços e pesquisa de satisfação com 50 pessoas, enquanto a Secretaria Municipal de Habitação e Regularização Fundiária atendeu nove pessoas com orientações e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Trabalho encaminhou quatro participantes no programa Emprega Mogi.

Parceria do projeto, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) ofereceu atendimento jurídico gratuito a 18 pessoas.

As atrações culturais foram garantidas com as apresentações da Banda Sinfônica Infanto-Juvenil de Mogi das Cruzes, do Grupo Popular da Sinfônica de Mogi das Cruzes e dos Alunos da Casa do Hip Hop. Além disso, 774 pessoas visitaram o Museu Taro Konno.

Projeto retornará no dia 27 de julho