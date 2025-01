Mais de 18 mil exames e consultas foram disponibilizados pela Prefeitura no 1º Mutirão da Saúde

A Prefeitura de Mogi das Cruzes disponibilizará mais de 18 mil consultas e exames de especialidades médicas por meio do 1º Mutirão da Saúde. A ação já teve início e seguirá pelos próximos quatro meses, garantindo agilidade no atendimento e redução das filas de espera. Mais de 40 mil pessoas aguardam pelo serviço. O tempo de espera atual é de pelo menos 90 dias.

“Neste momento vamos garantir a realização do Mutirão com equipe própria e por meio de repactuação de contratos que a Secretaria de Saúde está realizando. Nosso objetivo é oferecer acesso mais rápido aos serviços médicos e redução das filas de espera na cidade. Mogi voltará a cuidar de toda a população”, afirmou a prefeita Mara Bertaiolli”.

Para participar, não é necessário fazer nenhum cadastro. Os pacientes já estão sendo contatados pela Central de Agendamentos da Prefeitura, por ordem de espera e de acordo com as datas que as vagas forem liberadas. “O mutirão acontecerá em datas específicas e contará com a participação de profissionais de saúde capacitados, que estarão dedicados a atender a todos os cidadãos que aguardam há meses pelos exames. É muito importante que os convocados não faltem ou, não podendo comparecer, avisem com antecedência para que a vaga seja liberada para outro paciente”, alerta a secretária municipal de Saúde, Rebeca Barufi.

A seleção dos exames e especialidades médicas que integram o Muritão da Saúde foram baseadas na demanda e tempo maior de espera. Do total de exames e consultas disponibilizados pelo mutirão, 16.554 atenderão pacientes que aguardam por tomografia, ultrassonografia, mamografia, eletrocardiograma e eletroencefalograma, entre outros. Todos serão realizados no Unica de Jundiapeba e no Hospital Municipal de Braz Cubas.

Já 1.868 vagas serão direcionadas para consultas médica de dermatologia, endocrinologia (adulto e infantil), gastroenterologia e cardiologia, também atendido na Unica. Após a primeira edição, um novo mutirão já será organizado. “Podemos fazer por meio de parcerias com instituições como a Santa Casa e o Hospital Luzia de Pinho Melo”, adianta o vice-prefeito, Teo Cusatis.

O objetivo do Mutirão é garantir acesso à saúde, dignidade e mais qualidade de vida para a população. Os exames de tomografia, por exemplo, são fundamentais para uma avaliação detalhada da saúde dos pacientes. Já as ultrassonografias de mama e transvaginal são cruciais para a saúde feminina, permitindo o monitoramento e a detecção precoce de possíveis alterações. A ultrassonografia de abdome total, por sua vez, é uma ferramenta importante na avaliação de órgãos abdominais, ajudando na identificação de diversas condições de saúde.

A Unica de Jundiapeba começou os atendimentos na segunda-feira (20) e o Hospital Municipal de Mogi das Cruzes iniciará no próximo dia 28, com exames de ultrassonografia de mamas, transvaginal e de abdome total.

A quantidade de exames ofertados por mês, pelo Hospital Municipal, está desta maneira: 130, em janeiro; 2.080, em fevereiro; 2.210, em março; 2.210, em abril e 794, em maio. Totalizando, 7.424 exames na unidade hospitalar.



Já no Unica, são 177 ecocardiogramas, 300 mamografias, 500 ultrasonagrafias, 930 eletroencefalogramas, 3.989 eletrocardiogramas, 349 eletroneuromiografias, 509 adiometrias e 2.376 ultrassom doppler. Chegando à marca de 9.130.

No mesmo equipamento, são ofertadas 467 consultas para dermatologista; 467, para endocrinologista adulto e infantil; 467, para gastroenterologista clínica; e 467 para cardiologista.

