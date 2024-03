Lojas do Mogi Shopping trazem opções diferenciadas de Ovos de Páscoa

A poucos dias da Páscoa, lojistas do Mogi Shopping apostam em diversidade de ovos de chocolate para conquistar os clientes que não deixam passar em branco a tradição de presentear a família, os amigos ou alguém especial nesta época. Para ajudar o consumidor, o empreendimento criou uma Lista de Desejos com uma seleção irresistível de chocolates diferenciados que irão tornar a celebração do próximo domingo (31/3) ainda mais doce.

As lojas Biscoitê, Brasil Cacau, Casa Bauducco, Havanna, Kopenhagen e Lindt, entre outras operações do segmento, por exemplo, estão recheadas com novidades irresistíveis, com opções de sabores que agradam a todos os gostos e bolsos.

Na Biscoitê, uma das apostas é o Ovo de Avelã (R$129,90). Já a Brasil Cacau traz, para esta temporada, entre outros, o Ovo Trufado de Ovomaltine (R$ 87,90). Na Casa Bauducco, destaque para o Ovo de Mil Cores (R$ 56,90), que chama a atenção pelos drageados coloridos que envolvem completamente o produto.

Para os fãs do inesquecível doce argentino, a Havanna oferece o Ovo Alfajor ao Leite (R$ 159,90). Quem procura um sabor diferenciado vai gostar do Ovo de Pistache da Kopenhagen (R$ 159,90). Na Lindt, clássica marca de chocolate suíço, o Ovo Lindor ao Leite (R$ 109,90) vem acompanhado de trufas.

Toca do Coelho

Ainda dá tempo de levar as crianças para brincar na Toca do Coelho, espaço temático e lúdico do Mogi Shopping que vem encantando os pequenos e suas famílias com brincadeiras. O espaço, ao lado do restaurante Camarada Camarão, funciona até este domingo, das 12h às 20h, e é destinado a crianças de até 12 anos.

Neste sábado (30/3), a garotada tem encontro marcado com o Coelhinho da Páscoa, que estará na toca, das 15h às 18h, em divertida interação com os pequenos visitantes.

Para brincar na Toca do Coelho é preciso fazer inscrição da criança no aplicativo do Mogi Shopping, com a seleção da sessão na qual ela irá participar (dia e horário), e, no dia, fazer a doação de um quilo de alimento não perecível, como entrada social. Também há sessões exclusivas para PCDs.

O Mogi Shopping, administrado pela HBR Realty, fica na Avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado das 10h às 22h e domingos e feriados das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h.

Mais informações: no aplicativo, nas redes sociais (@mogishopping), no site www.mogishopping.com.br ou telefone (11) 4798-8800.