Lojas do Mogi Shopping abrem 26 vagas de emprego

Painel de vagas do empreendimento conta com novas colocações para quem está em busca de uma oportunidade no mercado de trabalho

Lojas do Mogi Shopping estão com 26 vagas de emprego abertas nesta semana para funções diversas. De acordo com o painel atualizado semanalmente com as informações dos lojistas, há postos abertos, principalmente, no segmento de vendas, para atendimento aos clientes, e algumas colocações também para operações do ramo de alimentação.

As vagas são, em geral, destinadas a maiores de 18 anos. Os critérios para a efetivação, porém, variam e são estabelecidos pelos contratantes, como ter ou não experiência, proatividade e boa comunicação, disponibilidade de horário, entre outros.

Em alguns casos, currículos devem ser deixados diretamente no estabelecimento que está recrutando; em outros, é possível encaminhar os dados por e-mail ou WhatsApp.

Informações detalhadas com relação às vagas disponíveis, como requisitos e onde e como entregar currículo, podem ser consultadas no site (http://www.mogishopping.com.br/TrabalheConosco) e também por meio do aplicativo do centro de compras e lazer, na aba “Trabalhe Conosco”. O APP Mogi Shopping está disponível para download nos sistemas IOS e Android.

O Mogi Shopping fica na avenida Vereador Narciso Yague Guimarães, 1.001, Jardim Armênia. As lojas funcionam de segunda a sábado, das 10h às 22h, e domingos e feriados, das 14h às 20h. A praça de alimentação abre todos os dias, das 11h às 22h. Mais informações: no aplicativo, no site (www.mogishopping.com.br) ou telefone (11) 4798-8800.

Confira as vagas de emprego no Mogi Shopping a partir de 09/12/2024

1 – Barbaresco Express

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Horário: das 13h30 até 22h30. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Deixar currículo na loja.

2 – Barbaresco Express

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Horário: das 13h30 às 22h30. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar na lavagem de louça, limpeza da loja e preparos de alimentos. Deixar currículo na loja.

3 – Smart Technology

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário: das 14h às 22h. Faixa salarial: R$ 1.800,00 + premiação. Irá atuar como vendedor(a) de quiosque, com experiência no segmento de acessórios para smartphones. Enviar currículo para o e-mail: alineramos23.ar@gmail.com.

4 – Lud.co

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Necessário ter disponibilidade de horário. Faixa salarial: a combinar. A empresa está em busca de vendedora maior de 18 anos, com experiência. Deixar currículo na loja ou encaminhar para o WhatsApp (11) 2610-5568.

5 – Maliale

Cargo: Operador de caixa, ajudante de cozinha, atendente

Descrição: Loja está contratando operador de caixa, ajudante de cozinha e atendente. Salário e horário de trabalho serão detalhados durante entrevista. Entregar currículo na loja ou enviar para o WhatsApp (11) 99509-1865.

6 – Criamigos

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Importante ter disponibilidade de horário. Salário fixo + comissão. Diferenciais: gostar de sorrir e ser uma pessoa alegre e divertida. Enviar currículo para o e-mail criamigosmogishopping@gmail.com.

7 – Rivoli

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vendedor(a) sênior com experiência em vendas. Salário fixo: R$ 2.245,00, premiação de vendas mensal de: R$ 1.000,00 a R$ 3.000,00. Horário de trabalho: 14h até 22h. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99794-5536.

8 – Rivoli

Cargo: Operador(a) de caixa

Descrição: Vaga para caixa administrativo de loja. Escala 6×1. Horário das 14h às 22h. Importante ter disponibilidade de horário. Contratação imediata. Remuneração: Inicial de R$ 1.888,00, com plano de carreira. Enviar currículo para o WhatsApp (12) 99794-5536.

9 – Surfinn

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Ter ensino médio completo, disponibilidade de horário, morar na região são requisitos. Relacionar-se com os clientes na venda e no pós-venda e ser proativo. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 97678-7214.

10 – Remo Fenut

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Salário de R$ 1.800 a R$ 1.900 fixo + comissão. Benefícios: VT + VR. Interessados devem enviar currículo para o WhatsApp (11) 91302-0156 ou (11) 97633-7233, com o título “Vendedor Free”.

11 – Track & Field

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Vaga para maior de 18 anos, com disponibilidade em horário. Enviar currículo com foto para o e-mail: tf.804004@gmail.com

12 – Polo Jack

Cargo: Vendedor(a)

Descrição: Horário de trabalho das 14h às 22h30. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Enviar currículo com foto para o Whatsapp (11) 98296-9853 (falar com Isabela).

13 – Kalunga

Cargo: Estoquista

Descrição: Vaga temporária – repositor. Atuará em abastecimento, reposição, organização e limpeza do setor, além de atendimento geral ao cliente de forma personalizada e consultiva. Horário: das 14h às 22h20. Enviar currículo para o e-mail: lojamogishop@kalunga.com.br

14 – Acium

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Salário de R$ 1.949,00 – R$ 3.000,00 por mês, escala 6×1 – uma folga na semana e um domingo no mês. Irá atuar com vendas e atendimento ao cliente. Salário fixo + comissões bem atrativas + VT + VR. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 94950-7943.

15 – Le Postiche

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Horário das 13h40 às 22h. Faixa salarial: R$ 1.898,00. Irá atuar no atendimento de clientes. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 98955-9314.

16 – Ellegans Bijoux

Cargo: Atendente

Descrição: Deve ter disponibilidade de horário. Faixa salarial a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Encaminhar currículo para o WhatsApp (16) 99792-2190.

17 – Claro

Cargo: Estagiário(a) – Auxiliar Administrativo(a)

Descrição: Horário das 14h40 às 19h40. Faixa salarial a combinar. Irá atuar na digitalização de documentos, controle de estoque e como auxiliar administrativo. Enviar currículo para o WhatsApp: (11) 99309-8677.

18 – Casa Das Alianças

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Horário: revezamento. Faixa salarial a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes. Comparecer à loja.

19 – Prego

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Loja de calçados está em busca de vendedor / atendimento ao cliente. Horário de trabalho: das 14h às 22h. Faixa salarial: R$ 2.223,00. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 99360-8790 (gerente Priscila).

20 – Tip Top

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: A empresa está em busca de profissional que goste de vendas, seja proativa, que goste de organização e tenha habilidade para trabalhar em equipe, além de disponibilidade de horário e ensino médio completo. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 95340-7779.

21 – Morana Assessórios

Cargo: Auxiliar de vendas

Descrição: Horário de trabalho: a combinar. Atuará como auxiliar nas vendas, pacotes e organização da loja. Vaga temporária para fim de ano. Enviar currículo para o WhatsApp (11) 99178-8682.

22 – TNG

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Empresa está recrutando profissional que tenha boa comunicação e proatividade. Salário fixo: R$ 2.100,00 + comissões e bonificações. Necessário ter disponibilidade de horário (a combinar). Enviar currículo para o WhatsApp (11) 98241-6823 (aos cuidados de Eliz).

23 – Montana Grill

Cargo: Auxiliar de Cozinha

Descrição: Necessário ter experiência, disponibilidade de horário e residir em Mogi das Cruzes. Salário a combinar, prêmio mensal, VT e registro em carteira. Enviar currículo para o e-mail mogidascruzes@montanagrill.com.br

24 – Starbucks

Cargo: Atendente

Descrição: Horário das 14h às 23h – escala 5×1. Salário a combinar + benefícios, VT, VR, convênio médico e odontológico. Atuará no atendimento de clientes, limpeza e organização – vontade de aprender a função de barista é um diferencial. Enviar currículo para o e-mail: star233@starbucks.com.br

25 – Klin

Cargo: Atendente

Descrição: A empresa está à procura de vendedora com experiência, e flexibilidade de horário. Salário piso da categoria + VT, escala 6×1, com 1 domingo no mês. Enviar currículo para o e-mail mogidascruzes@klin.com.br

26 – Track & Field

Cargo: Vendedor (a)

Descrição: Horário a combinar. Faixa salarial: a combinar. Irá atuar no atendimento de clientes e ajudar na organização da loja. Deve ser maior de 18 anos e ter disponibilidade de horário. Enviar currículo com foto para o WhatsApp (11) 97500-4786 (Larissa).