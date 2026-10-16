LOA de Suzano indica 100% de crescimento em 7 anos

Números em audiência comparam período: R$ 858,2 mi em 2020 e estimativa de R$ 1,75 bi ano que vem

Parlamentares conheceram os motivos pelos quais foi registrada uma evolução

robusta do orçamento municipal

A Secretaria Municipal de Planejamento e Gestão Orçamentária apresentou o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) 2027 durante audiência organizada pela Câmara na tarde de terça-feira (13), em que indicou a projeção de 100% de crescimento do orçamento da Prefeitura de Suzano em sete anos. Os números apresentados trouxeram o comparativo no período: R$ 858,2 milhões em 2020 e a estimativa de R$ 1,75 bilhão para o ano que vem.

As informações foram compartilhadas pelo titular da pasta, Denis Watanabe, pelo diretor de Orçamento, William Nakamura, e pela assessora estratégica, Carol Umebayashi. A atividade foi conduzida pelo presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, Denis Claudio da Silva, o Filho do Pedrinho do Mercado; também participaram o presidente da Casa de Leis, Artur Takayama, e o vereador André Dourado.

Aos parlamentares, foram demonstrados os motivos pelos quais foi registrada essa evolução robusta do orçamento municipal, com menção ao aumento das fontes de receitas municipais neste intervalo de tempo: o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana (IPTU) sairá de R$ 98,7 milhões para R$ 183 milhões; o Imposto sobre a Transmissão de Bens Imóveis (ITBI), passará de R$ 11,5 milhões para R$ 20 milhões; o Imposto sobre Serviços (ISS), de R$ 66,1 milhões para R$ 156 milhões; e as taxas, de R$ 5,4 milhões para R$ 33,8 milhões.

A projeção do orçamento para o ano que vem ainda considera outras fontes significativas, que incluem, conforme foi destacado, os R$ 445 milhões do Imposto Sobre Operações relativas à Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação (ICMS), os R$ 156 milhões do Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISSQN) e os R$ 180,2 milhões do Fundo de Participação dos Municípios (FPM).

Durante a audiência, ainda houve referência aos indicadores econômicos que têm relação com o cenário nacional. Os dados divulgados pelo Boletim Focus, do Banco Central, serviram de base para mostrar as perspectivas para o próximo ano, que estimam um crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) de 1,52% e uma inflação média de 4,22%.

Watanabe reforçou a importância de compartilhar com vereadores e demais munícipes as perspectivas orçamentárias da administração municipal. “Essa atividade é fundamental para darmos transparência a uma das peças mais importantes da gestão pública, que é o orçamento anual. Os números apresentados revelam como a Prefeitura de Suzano tem se estruturado para atender às demandas da população”, pontuou o secretário.