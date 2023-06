Livro reúne legado intelectual do professor Armando Sérgio da Silva

Será lançada no próximo dia 03 de junho, a biografia Armando Sérgio – o artesão em sua oficina, projeto idealizado por Leandro Sérgio da Silva e produzido por Roberta Regato que também assina o projeto gráfico. O livro é de autoria de Walter de Sousa, com ensaio fotográfico de Robson Regato. O financiamento é da LIC – Lei de Incentivo à Cultura de Mogi das Cruzes com apoio da Sancet Medicina Diagnóstica.

A biografia conta a trajetória do ator, diretor, professor, dramaturgo, autor de livros, cronista, pensador da educação e ex-secretário de Educação e Cultura de Mogi das Cruzes por duas vezes, de 1983 a 1987 e de 1992 a 1996. Armando Sérgio, que fez carreira acadêmica na Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, sempre esteve diretamente ligada à cultura mogiana. Sua atuação no Grêmio Estudantil Ubaldo Pereira, do Instituto de Educação Dr. Washington Luís, na década de 1960, o levou a fazer uma escolha de vida pelo teatro. Primeiro como ator, e depois como diretor e fundador do Teatro Experimental Mogiano, onde a montagem da peça A Exceção e a Regra, de Bertold Brecht, acabou por levá-lo a se aprofundar nas técnicas de direção. Nas décadas seguintes, continuou a criar grupos teatrais em Mogi, entre eles o Teatro Estudantil do Ginásio Industrial (TEGI), o Teatro Experimental Braz Cubas (TEBC) e o Teatro da Universidade de Mogi das Cruzes (TUMC), ao passo em que desenvolveu importantes pesquisas acadêmicas sobre o Teatro Oficina (mestrado) e sobre a Escola de Arte Dramática (doutorado).

Quando assumiu a Secretaria de Educação e Cultura de Mogi das Cruzes antecipou políticas culturais que inexistiam na administração pública, entre elas a realização de eventos multiculturais concentrados num único dia, como o Colorindo a cidade, que antecipou a Virada Cultural em duas décadas, além de organizar os artistas em associações para que pudessem ter autonomia política e cultural. Na sua segunda gestão objetivou criar um Centro Cultural que se tornasse o ponto de referência da produção cultural mogiana, projeto que, infelizmente, foi inviabilizado pelos meandros da vida política.

Foto: Robson Regato

A obra conta com um ensaio fotográfico de Robson Regato realizado no Teatro Vasques, que contou também com a presença dos amigos Adamilton Andreucci, Mário Sérgio de Moraes, Miguel Colella e Amair Campos, da esposa Rosemary Muniz e do filho Leandro Sérgio.

A publicação busca ser uma justa homenagem a essa personalidade de grande importância no cenário cultural de Mogi das Cruzes, recentemente falecido, e que deixa um legado inestimável para as gerações futuras.

(Projeto financiado pela Prefeitura Municipal de Mogi das Cruzes por meio da Lei nº 6.959/14 (Lei de Incentivo a Cultura) – Projeto Aprovado nº 635/2021)

Lançamento:

Data: 3 de junho de 2023

Horário: das 15h às 19h

Local: Praça Boulevard (em frente ao Café Havanna) – Mogi Shopping

Av. Ver. Narciso Yague Guimarães, 1001 – Jardim Armenia, Mogi das Cruzes