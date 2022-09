Lions Mogi promove evento em prol do Setembro Amarelo

O Lions Clube Mogi das Cruzes fará nesta quarta, dia 28, uma festiva para falar sobre prevenção ao suicídio. A ação, que contará com palestra, está englobada na campanha do Setembro Amarelo, que, ao longo de todo o mês, amplia as discussões a respeito da conscientização sobre a importância da Saúde Mental.

A palestra será comemorada com a médica pediatra Patricia Gutirrez Oliveira, especializada em Psiquiatria. A médica, que é diretora clínica do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) Infantil de Mogi e responsável técnica da clínica de recuperação em dependência química REVIVENDO, localizada em São Bernardo do Campo, irá comandar uma roda de conversa com apresentação de dados e reflexão sobre o suicídio, principalmente após os impactos da pandemia da Covid-19.

Além da palestra, haverá uma homenagem às mulheres, neste mês dedicado à Mulher no Leonismo.

O encontro será a partir da 20h, na sede do Clube, que fica na rua Julio Prestes, 149, no centro.