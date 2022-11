Linhas de ônibus terão reforço no período antes do jogo do Brasil

Nesta quinta-feira (24/11), a operação de horário de pico do sistema municipal de transporte coletivo será antecipada para as 14 horas. Com isso, 20 ônibus reforçarão o atendimento à população no período anterior ao horário do jogo entre Brasil e Sérvia, que começa ás 16h e termina às 18h.

Durante o jogo, haverá a circulação de ônibus.

As escolas também terão horário diferenciado. Nos dias 24 de novembro e 2 de dezembro, em que os jogos da seleção brasileira serão ás 16 horas, o expediente das unidades escolares terminará às 15 horas . No período da manhã, o atendimento será normal e à tarde, os estudantes entrarão no horário normal com saída às 14h45. Nas creches municipais e subvencionadas, as crianças farão a entrada normalmente e sairão às 14h30.

Em 28 de novembro, data em que a partida será às 13 horas, o atendimento será feito normalmente pela manhã e à tarde não haverá expediente na modalidade presencial. A escola irá encaminhar atividades remotas para os estudantes. Para as creches, a saída será às 11h30.

O mesmo acontece com as repartições públicas. Nesta quinta e também no dia 2, o expediente se encerra às 15h. E na segunda, 28, ao meio-dia.