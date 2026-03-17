A CPTM terá operação especial para os três dias do Festival Lollapalooza 2026, que acontecerá no Autódromo de Interlagos nos dias 20, 21 e 22 de março. Ao longo desses dias do evento, os trens vão circular por 24h com reforço de todo o quadro operacional (estações e segurança), desembarque e transferência entre linhas garantidos a qualquer horário.



As estações das linhas 10-Turquesa, 11-Coral, 12-Safira e 13-Jade estarão abertas para embarque entre 4h e 0h, com o desembarque permitido em qualquer horário nesses dias do evento. Todas as transferências com Metrô e as concessionárias também irão permanecer abertas 24h e haverá trens extras de prontidão, conforme a necessidade.



Para maior comodidade, é recomendada a compra antecipada das viagens. Os passageiros contam com total autonomia para adquirir passagens a qualquer momento pelos canais digitais. O bilhete QR Code pode ser obtido via WhatsApp TOP (11 3888-2200), aplicativo TOP (IOS e Android), máquinas de autoatendimento (ATMs) presentes em todas as estações e Carteira Google. Além disso, a rede credenciada conta com mais de 8 mil pontos de venda físicos que aceitam dinheiro.



Desde o último domingo (15/03), a Estação Autódromo (Linha 9-Esmeralda) começou a receber o pagamento por aproximação direto em todos os bloqueios. Com a tecnologia NFC, a entrada nas plataformas torna-se mais fluida, permitindo o uso de cartões de débito, crédito, celulares e relógios inteligentes. A tecnologia é compatível com as principais bandeiras do mercado, como Elo, Mastercard e Visa.



Dicas para uma boa viagem

Para garantir uma experiência segura e prazerosa a todos, a CPTM adverte para uma atenção redobrada às regras básicas de segurança e convivência. A orientação é que o passageiro tenha cuidado ao usar as escadas rolantes, sempre utilizando o corrimão, e cumpra rigorosamente a faixa amarela na plataforma, aguardando o desembarque total antes de começar o embarque. É importante ressaltar que o consumo de bebidas alcoólicas é proibido tanto nas estações quanto no interior dos trens e, para a proteção de pertences pessoais, a orientação é evitar a exposição de objetos de valor, transportando bolsas e mochilas à frente, junto ao corpo. Caso alguém observe comportamentos inadequados ou atitudes suspeitas, a denúncia pode ser feita diretamente a um funcionário ou pelos canais de atendimento, por meio do telefone 0800 055 0121 ou pelo WhatsApp (11) 99767-7030.

Trens vão circular durante toda a madrugada e as estações ficarão abertas para desembarque e transferências entre linhas