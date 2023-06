Linha 11 da CPTM chega à Barra Funda em 2024

Os passageiros que precisam se locomover entre as zonas Oeste e Leste da Capital Paulista terão mais duas opções de mobilidade com a chegada da Linha 13-Jade, via serviço Expresso Aeroporto, e da Linha 11-Coral na Estação Palmeiras-Barra Funda, que hoje atende a Linha 7-Rubi da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM). As novas paradas das linhas ampliam as alternativas de transferências no sistema de trilhos e tornam mais rápidas as viagens na rede de transporte público metropolitano.

No segundo semestre de 2024, os passageiros passam a contar com a chegada da Linha 11- Coral na Estação Palmeiras-Barra Funda, o que encurtará a distância entre o Alto Tietê e a Zona Oeste. A ampliação da linha também deverá diminuir a demanda na Estação Luz e fornecer aos passageiros uma nova alternativa de chegada às Estações Luz e Brás após a concessão da Linha 7-Rubi para a iniciativa privada.

Já a partir do segundo semestre deste ano, os passageiros já poderão se beneficiar dos trens do serviço do Expresso Aeroporto (Linha 13-Jade). Com isso, será possível chegar até a Estação Aeroporto-Guarulhos, fazendo conexão na Estação da Luz, por onde passam também as Linhas 10-Turquesa, 11-Coral, além da Linha 1-Azul e Linha 4-Amarela de metrô.

Andamento das obras

As obras estão a todo vapor, mesmo com a premissa de gerar o menor transtorno possível ao passageiro. Nas plataformas que receberão as composições das linhas já é possível ver as placas indicativas sobre os novos destinos. Durante a madrugada, a estação e o trecho entre a Barra Funda e a Estação Luz se torna um grande canteiro de obras.

Na Linha 11-Coral, a linha mais movimentada de toda a CPTM, a atuação se concentra em rede aérea, via permanente e sinalização, mas também na construção de uma nova subestação de energia entre Luz e Palmeiras-Barra Funda. A subestação vai garantir a distribuição da energia para alimentar as composições, após o aumento da circulação no trecho, que atualmente recebe o Serviço 710, que permite viagens entre as Linhas 7-Rubi e 10-Turquesa sem a necessidade de baldeação na Estação Brás.