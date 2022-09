Linha 103 tem reforço no atendimento para população de Jundiapeba

A Prefeitura de Mogi das Cruzes ampliou nesta segunda-feira (26/09) o atendimento do transporte coletivo aos moradores do distrito de Jundiapeba. A linha E103 (Jundiapeba via João de Souza Branco) ganhou mais dez viagens diárias em seu trajeto circular. O trajeto também conta com partidas diretamente do bairro nos horários de maior movimentação de passageiros.

Com as alterações, a linha passa a contar com 78 viagens diárias para atender os moradores, com saídas do Terminal Estudantes, passagem pelo distrito e retorno à região central. Além disso, seis partidas do bairro foram distribuídas no horário de pico, quando o volume de passageiros deixando Jundiapeba em direção ao Centro é maior.

Além dos moradores do distrito, a medida também beneficia os passageiros que utilizam os ônibus que circulam pelo corredor formado pelas avenidas Lourenço de Souza Franco e Francisco Ferreira Lopes, com mais atendimento.