Limpeza de reservatórios afetará abastecimento de água em bairros de Mogi; veja quais

Para assegurar a qualidade da água distribuída à população, esta semana o Semae limpará os reservatórios do Jardim Nove de Julho e Jardim Itapeti. Para isso, será necessária uma pausa no abastecimento, conforme programação abaixo. Imóveis que têm caixa d’água não deverão ter a rotina alterada – ainda assim, a autarquia recomenda economia no consumo. Para mais informações, o telefone do Semae é o 115.

Terça-feira (25/04): Jardim Nove de Julho

Horário: das 3h às 16h, com normalização do abastecimento no período noturno

Área afetada: Jardim Nove de Julho

Quarta-feira (26/04): Jardim Itapeti

Horário: das 3h às 16h, com normalização do abastecimento na madrugada de quinta-feira (27/04)

Área afetada: Jardim Aracy, Jardim Itapeti e Vila Panorama