Liberadas as primeiras Bolsas Auxílio a empreendedores do programa Conduz

O prefeito Caio Cunha assinou no último sábado (30/09) a liberação das primeiras Bolsas Auxílio a empreendedores e empreendedoras assistidos pelo programa Conduz, na Incubadora Social. Trata-se de um novo benefício, criado a partir da Lei do Conduz, que foi aprovada em fevereiro deste ano. O objetivo é dar suporte financeiro às pessoas que iniciam seus planos de negócio, de forma que elas tenham condições de seguir empreendendo, sem que suas necessidades essenciais fiquem desatendidas.

São, ao todo, 19 empreendedores, sendo 18 mulheres e um homem que passarão a receber o benefício. A bolsa tem valor de R$ 528,00 mensais, com duração de seis meses. Para conquistarem o suporte financeiro, os grupos de empreendedorismo fizeram, no começo do mês de agosto, uma apresentação oficial de seus planos de trabalho, em reunião na própria Incubadora Social. A continuidade do recebimento dela estará vinculada ao acompanhamento do programa Conduz.

“É uma satisfação poder dar uma apoio adicional às pessoas que estão se lançando no mundo do empreendedorismo e superando vulnerabilidades. A criação dessa bolsa era uma demanda latente, portanto conseguimos criá-la junto com a Lei do Conduz, que aprovei no início deste ano. Desejo sucesso a todos e deixo meus parabéns a toda a equipe da Assistência Social, que conduz esse trabalho tão relevante”, destacou o prefeito.

O anúncio da liberação das bolsas se deu durante a Expo Produz, uma exposição que reuniu pessoas assistidas pelo programa Conduz e também pelo Prospera Família, na Incubadora Social, em Jundiapeba. Durante todo o sábado, os novos empreendedores puderam expor e comercializar seus produtos e serviços, além de trocar experiências, fazer novas conexões e prospectar parcerias.

“Agradecemos muito ao prefeito Caio Cunha, que tem sido extremamente sensível às demandas e projetos da Assistência Social. A aprovação da Lei do Conduz foi um marco para a nossa política. Era um projeto que já vinha sendo executado pela Assistência Social há alguns anos, porém ganhou embasamento legal, envergadura e novos benefícios, como a sonhada Bolsa Auxílio”, destacou a secretária municipal de Assistência Social, Celeste Gomes.

Os recursos, bem como as responsabilidades administrativas ligadas à Bolsa Auxílio, serão incumbência direta da Secretaria Municipal de Assistência Social. A assinatura da liberação do benefício, durante a Expo Produz, também contou com a presença da vice-prefeita, Priscila Yamagami e da coordenadora do programa Conduz, Vera Suzart.