Em fevereiro, o Sesc Mogi das Cruzes recebe o cantor e compositor Leoni com o show “Baladas Sortidas”, espetáculo que reúne sucessos consagrados de sua trajetória e músicas do EP homônimo, seu trabalho mais recente. A apresentação acontece no dia 21 de fevereiro, às 19h, na Geodésica da unidade.

Com uma estética inspirada nas baladas coloridas — variadas, intensas e surpreendentes —, o show celebra a música pop brasileira e a sensibilidade artística de um dos compositores mais marcantes de sua geração. O repertório mescla faixas do EP, que traz parcerias com Frejat, Cazuza, George Israel e Zélia Duncan, a hits como “Por que não eu?”, “Garotos II”, “Temporada das Flores” e “Exagerado”.

A apresentação inclui ainda releituras de clássicos da música brasileira, como “Lilás”, de Djavan; “Tendo a Lua”, de Herbert Vianna; e “Charme do Mundo”, de Marina Lima e Antonio Cicero, além de sucessos autorais de Leoni, entre eles “Os Outros”, “Só Pro Meu Prazer” e “Soneto do Teu Corpo”.

Mais do que uma retrospectiva musical, “Baladas Sortidas” propõe uma experiência sensorial, com arranjos envolventes, letras marcantes e a presença carismática de Leoni, que convida o público a mergulhar nas novas fases de sua obra.

A concepção sonora do show conta com a banda Outro Futuro, formada por Antonio Leoni (violão, guitarra e voz), Carol Mathias (baixo, teclado e voz), Gustavo Corsi (guitarra) e Lourenço Monteiro (bateria e voz). Em diversas canções, Leoni também volta a tocar baixo, seu primeiro instrumento.

A equipe criativa do espetáculo é composta majoritariamente por mulheres, com Luciana Fregolente na direção, Olívia Munhoz no projeto de iluminação e Nicole Nativa na criação do figurino. A direção de produção é da Estreia Produções.

Os ingressos estarão à venda a partir do dia 3 de fevereiro, de forma online, pelo site e aplicativo Credencial Sesc SP, e a partir do dia 4 de fevereiro, presencialmente, na Rede Sesc. Os valores variam de R$ 18 a R$ 60.

