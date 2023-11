Lendas do Basket apresenta espetáculo de batalhas entre MC’s neste sábado

O movimento Hip Hop que está completando 50 anos, dá o tom neste fim de semana, no Theatro Vasques, em Mogi das Cruzes. É no palco do teatro mogiano que ocorrerá a 1ª Batalha de Rimas do Lendas do Basket, neste sábado (4/11), a partir das 18h30. Os ingressos são limitados e já estão à venda. O primeiro lote, em que 100 convites foram vendidos ao preço de R$ 15, já está esgotado. O valor do segundo lote é de R$ 20,00 e na portaria, no dia do evento, o preço sobe para R$ 25,00. Os ingressos podem ser adquiridos pelos números de WhatsApp (11) 9 9766-4959 (com Alexandre dos Santos) ou (11) 9 9830-9434 (com Grazi Eroles). Veja os pontos de vendas abaixo.

A proposta do movimento é mostrar a integração e a influência que essas duas culturas Hip-Hop e Esporte (neste caso o basquete de rua) têm uma sobre a outra. “Queremos destacar a importância do basquete na disseminação do Hip Hop e vice-versa.”, diz o criador e idealizador do Lendas do Baskete, Alexandre dos Santos, o Xandi Buiu.

Durante o evento, os artistas vão celebrar a arte urbana presente nas ruas e também dentro das quadras de basquete. Músicos e dançarinos mostrarão suas habilidades, trazendo uma energia contagiante ao palco. A noite terá música, dança grafite, DJs, MC’s e homenagens, além dos jogos, brincadeiras e os desafios.

O DJ Rud, principal atração do evento, vai mesclar ritmos do basquete e do Hip Hop, criando uma atmosfera única e vibrante. “Os MCs irão animar o público com rimas e letras que celebram o esporte e a cultura das ruas.

O evento é uma celebração da união entre arte, esporte e música, mostrando como o basquete e o Hip Hop se complementam e se influenciam mutuamente.”, revela Xandi Buiu.

Além disso, haverá surpresas e homenagens aos grandes nomes dessas duas culturas, como ao DJ Pantera, ao Projeto Kaverna Basquetebol e ao Grupo Die Hard Crew.

O Lendas do Baskete é um evento que acontece anualmente. Por meio dele ocorre um encontro da geração antiga e atual do basquete.

Serviço

2ª Batalha de Rimas do Lendas do Basket

Ingresso: 1º lote – R$15,00 (os 100 primeiros ingressos) – Esgotados; 2º lote – R$ 20,00 (antecipado nos pontos de vendas) e R$ 25,00 (na portaria, no dia do evento)

PONTOS DE VENDA:

Academia Tríade

Rua: Dr. Aureliano Leite, 51 – Jardim Universo

Trailer Pão de Queijo

Rua: Dr. Deodato Wertheimer – s/n (próximo à Estação Mogi das Cruzes) – Centro

Insanity Som e Acessórios

Rua: Capitão Joaquim Antônio Batalha, 40 – Vila Bernadoti – Brás Cubas