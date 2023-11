Legislativo entrega “Medalha Zumbi dos Palmares”

Em obediência ao Decreto Legislativo n° 54/2010, a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes entregou na noite desta terça-feira, 21, a “Medalha Zumbi de Palmares”, em homenagem ao Dia da Consciência Negra, comemorado em 20 de novembro.

De autoria do ex-vereador Geraldo Tomaz Augusto (1954/2023), o Geraldão, o prêmio tem como objetivo reconhecer dez personalidades do Alto Tietê que se destacaram em ações contra a discriminação racial, na defesa dos princípios constitucionais fundamentais e na promoção da inclusão social sem preconceito.

Os trabalhos legislativos foram conduzidos pelo vereador Iduigues Martins (PT), com o parlamentar Edson Santos (PSD) na primeira secretaria.

Já a mesa diretiva foi composta Cleusa Aparecida Augusto, coordenadora da Pastoral Afro e filha do ex-vereador Geraldão, criador do tributo, Johnny Fernandes, diretor da Coordenadoria de Cidadania e Inclusão, padre Marcos Sulivan, pároco do Santuário Senhor do Bom Jesus, padre Luis Cláudio Vieira, pároco da Igreja São Sebastião da Vila Guilherme, na Capital, Rosângela Cunha, secretária-adjunta de Saúde da Cidade — representando o prefeito Caio Cunha —, pai Roberto de Xangô, presidente da Associação Cultural e Religiosa Axé Mogi, e Janes Rodrigues, vice-presidente do Conselho Municipal de Igualdade Racial).

Neste ano, foram homenageados Cleonice Maria Joaquim, Wilma Manoel, Neusa Eleuteria Magalhães, Thiago Ferreira, Maria Menina de Jesus, Marcos Fernandes de Omena, Dieudonné Bukasa N’Dala, Felipe Douglas da Silva Rufino, Holinto de Andrade e Francisco José Leandro Macedo.

Iduigues dedicou sua fala ao criador do tributo, o ex-vereador Geraldão. “Quero agradecer ao ex-vereador Geraldão [falecido no ano passado], que criou o prêmio que estamos entregando nesta noite. Ele foi um símbolo da luta negra, inclusive dentro da Igreja Católica, como diácono permanente e um grande incentivador das pastorais afros. É preciso lutar contra a discriminação. Afinal, o Brasil teve 400 anos de escravidão, com 12,8 milhões de escravizados, que foram sequestrados da África. Não foram quatro meses nem quarenta anos”.

Cleusa Augusto também quis lembrar seu pai. “Essa Medalha não é mais do meu pai, o Geraldão. Ela é nossa, para que a gente continue o que ele começou”.

Os demais familiares de Geraldão também foram homenageados na figura de sua esposa, Vera Lucia Jordano Augusto, e dos filhos:

Cleusa Augusto Oliveira;

Claudineia Maria Martins Augusto dos Santos;

Paulo Ferreira dos Santos Marciano;

Viviane de Fátima Augusto Hipólito;

Patrícia Martins Augusto Fernandes.

Janes Rodrigues, vice-presidente do Compir, falou sobre os avanços da causa negra e lembrou a necessidade de reflexões permanentes sobre as questões raciais. “O dia de hoje é muito importante para mostrar a importância de superar o racismo. O Compir, que existe há quase dez anos, é uma ferramenta para ajudar nessa luta. A luta do povo negro é todos os dias, e não somente no dia 20 de novembro. Nossa dor é sentida 365 dias por ano”.

Padre Sulivan também exaltou a homenagem. “Geraldão foi grande símbolo na luta do povo negro, no campo civil e no campo religioso. É uma alegria enorme participar dessa homenagem tão bonita. Somos todos irmãos. Parabéns a todos vocês: é uma luta de respeito e amor”.

Johnny Fernandes, diretor da Coordenadoria de Cidadania e Inclusão, representando o prefeito Caio Cunha (Pode), também agradeceu pela noite de premiação. “É um dia de muita alegria. Aqui, hoje, há diversas histórias que falam mais sobre as nossas potencialidades do que sobre as desigualdades que sofremos”.

O vereador Edinho também falou sobre a Medalha Zumbi dos Palmares. “Hoje é um dia muito importante. Não é fácil para o preto sair de casa e voltar vivo neste país”.

Marcos Fernandes de Omena, conhecido como Dexter 8º Anjo, um dos premiados, encerrou a noite declamando um poema chamado “Quatro Ps”, em referência à expressão “Poder para o Povo Preto”.

Também estiveram presentes os vereadores Bi Gêmeos (PSD), Inês Paz (PSOL), Edinho (MDB), Juliano Botelho (PSB) e Zé Luiz (PL). O evento contou ainda com diversas apresentações musicais.

Cleonice Maria Joaquim

Indicação do vereador Iduigues Martins, Cleonice Maria Joaquim trabalha com causas sociais desde a adolescência, sempre envolvida com a pauta do negro. Aposentada, ela dedica-se a trabalhos sociais dentro da Igreja Católica e do Compir (Conselho Municipal de Igualdade Racial).

Irmã Wilma Manoel

Mais uma escolhida pelo vereador Iduigues para receber foi Wilma Manoel, conhecida como irmã Wilma, que milita no combate ao racismo desde 1983. Atualmente, ela participa da Pastoral Afro, por meio da qual luta pela igualdade racial até os dias atuais.

Neusa Eleuteria Magalhães Monteiro

Indicação da vereadora Inês Paz, Neusa Eleuteria Magalhães Monteiro é uma figura de destaque no campo da educação em Mogi das Cruzes como diretora pedagógica no Centro de Educação Infantil Municipal.

Ela vem atuando para garantir interações, brincadeiras e dramatizações que respeitem e desenvolvam a cultura racial.

Thiago Ferreira

Mais um apontado para receber a homenagem pela vereadora Inês Paz, Thiago Ferreira sofreu muito preconceito e discriminação por causa da sua condição financeira, cor, sexualidade e por sua escolha religiosa de matriz africana. O racismo, a homofobia e a discriminação social fizeram e ainda fazem parte da sua história de vida até hoje. É criador do projeto “Re-existência: uma performance de música, dança e poesia”, que exalta e valoriza a existência e a luta em prol da preservação da cultura afro.

Maria Menina de Jesus

Selecionada pelo vereador Edson Santos, Maria Menina de Jesus é enfermeira aposentada que dedicou sua vida ao cuidado dos outros. Aos 74 anos, ela continua ativa como voluntária no Hospital Municipal de Mogi das Cruzes.

Maria Menina mora na região do Oropó e é conhecida por sua generosidade e solidariedade com os amigos, vizinhos e pessoas que a procuram com as mais diversas necessidades.

Marcos Fernandes de Omena

Indicado pelo vereador Edinho (MDB), Marcos Fernandes de Omena é conhecido pelos fãs como Dexter 8º Anjo. Ele é referência no Hip Hop nacional. Omena ficou conhecido nos anos 90, quando foi um dos fundadores do grupo 509-E, sucesso nas rádios de todo o Brasil com as músicas “Saudades Mil” e “Oitavo Anjo”. Seu apelido foi inspirado no filho de Martin Luther King Jr, Dexter Scott King, e significa correto, direito, sagaz, esperto e ligeiro.

Dieudonné Bukasa N’Dala – Pe. Dido

Selecionado pelo vereador Zé Luiz (PL), Dieudonné BUKASA N’DALA, o padre Dido, é natural da República Democrática do Congo. Entre 2004 e 2006, trabalhou em Santa Isabel, na Paróquia Nossa Senhora Aparecida como vigário. Ali, ele participou da Pastoral Afro com as famosas missas afro e o almoço africano.

Felipe Douglas da Silva Rufino

Indicação do vereador Bi Gêmeos (PSD), Felipe Douglas da Silva Rufino é jornalista formado pela Universidade Brás Cubas, pós-graduando em Assessoria de Imprensa e Gestão da Comunicação pela Anhembi Morumbi e com onze anos de experiência na profissão. Já sofreu discriminação por ser negro, inclusive sempre diz: “Ser preto é lidar com o racismo todos os dias. Ser subestimado no mercado de trabalho, confundido com cargos de subserviência e ser questionado se o próprio carro é seu!”

Holinto de Andrade

Sugestão do vereador Juliano Botelho (PSB) para receber a Medalha Zumbi dos Palmares, Holinto de Andrade é comerciante em Mogi das cruzes há cerca de 30 anos.

O homenageado vem de família humilde e hoje conta com uma equipe de colaboradores, que tem o seu estabelecimento como fonte de renda. Holinto é atualmente um comerciante que gera empregos a várias pessoas, ajudando assim muitas famílias.

Francisco José Leandro Macedo

Mais uma indicação do vereador Juliano Botelho, Francisco José Leandro Macedo foi criado no Bairro Mogi Moderno e hoje vive num sítio em Taiaçupeba.

Francisco diz não ter sofrido discriminação preconceito nem racismo. Mas, diante do racismo estrutural que há no Brasil, Macedo venceu muitas dificuldades e, por essa razão, o vereador Botelho o escolheu para receber a “Medalha Zumbi dos Palmares”.