Legislativo aprova atendimento médico prioritário para diabéticos

Durante a sessão ordinária desta terça-feira (12), a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes aprovou o Projeto de Lei n°. 116/2023, de autoria dos vereadores Juliano Botelho (PSB) e Otto Rezende (PSD), que visa instituir a obrigatoriedade de atendimento prioritário para diabéticos em consultas e em realizações de exames no Município.

Segundo a proposta, para obter o benefício, o paciente deverá comprovar, mediante apresentação de documentação, que possui diabetes. O projeto ainda estabelece que os estabelecimentos que não cumprirem as determinações poderão ser penalizados com advertência, multa e suspensão do alvará de licenciamento.

Juliano Botelho explicou seus motivos para apresentar a norma. “Existem muitas dificuldades de atendimento para os diabéticos na nossa Cidade. A doença traz cansaço, sede e a pessoa portadora pode chegar até a perder a visão. A prioridade será para consultas e exames no nosso Município”.

Otto Rezende lembrou que faltam endocrinologistas na rede pública mogiana, motivo que reforça a necessidade de ajudar essa população. “Mogi tem cerca de 4 mil diabéticos. Essas pessoas precisam de prioridade. O atendimento ambulatorial para o endocrinologista já está em 12 mil. Aproveito para pedir que sejam contratados mais especialistas para tratar esse público”.