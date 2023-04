Leci Brandão se apresenta em show gratuito no Sesc de Mogi no dia 1º

A cantora Leci Brandão estará na cidade no próximo dia 1º de maio, feriado do Dia do Trabalhador, para um show gratuito no Sesc de Mogi. A entrada é gratuita, mas os lugares são limitados. Os ingressos serão distribuídos na portaria, por ordem de chegada, a partir das 17h. O show está previsto para começar às 18h.

Prestes a completar 50 anos de carreira, Leci Brandão sempre foi presença marcante nos desfiles das escolas de Samba no Rio e em São Paulo. Ela foi a primeira mulher a ser convidada para a Ala dos Compositores da Mangueira, em 1974. Ela ganhou um disco de ouro com Um Beijo No Seu Coração e dois Prêmios Sharp para o álbum Cidadã Brasileira. Grande ícone do ritmo, nesse show apresentará grandes sucessos e parcerias de sua carreira, acompanhada da banda Sampagode.

O show promete sucessos compostos por Leci, como “Antes Que Eu Volte a Ser Nada”, “Olodum Força Divina”, “Dengue” (regravada de Zezé Motta), “Deixa Pra Lá”, “Isso É Fundo de Quintal”, “Só Quero Te Namorar”, “Café Com Pão”, entre outros.