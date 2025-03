Audiência Pública para discussão da LDO 2026 ocorre no dia 3 de abril

A Prefeitura de Arujá convida todos os cidadãos a participarem da elaboração da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026. A LDO é um instrumento fundamental para o planejamento das administrações públicas, estabelecendo as metas e prioridades para o exercício financeiro seguinte.

A audiência pública para discussão da LDO 2026 será realizada no dia 3 de abril, às 18h30, no Paço Municipal, localizado na Rua José Basílio Alvarenga, 90, no Vila Flora Regina, Arujá, e poderá ser acompanhada em transmissão ao vivo no facebook da Prefeitura de Arujá (https://www.facebook.com/prefeituradearuja).

Esta é uma oportunidade única para os cidadãos contribuírem para a elaboração do Orçamento Municipal, escolhendo as prioridades que julgam mais relevantes para o desenvolvimento socioeconômico do município. Para isso, é possível enviar sugestões pelo site da Prefeitura (https://www.prefeituradearuja.sp.gov.br/pages/ldo2026.php).

A participação popular é fundamental para garantir a transparência e a responsabilidade fiscal. Ao participar da audiência pública, os cidadãos poderão identificar quais as áreas de governo que devem ser priorizadas para o desenvolvimento e aprimoramento da gestão pública do município.

Não perca essa oportunidade de contribuir para o futuro de Arujá!