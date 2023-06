Largo do Carmo terá feira de antiguidades no sábado

Para quem for ficar por Mogi neste feriadão, uma dica é uma visita à Feira “Tecendo Cultura”, que será realizada neste sábado, dia 10, no Largo do Carmo. Das 10h às 16h, os visitantes poderão conferir brechós e antiguidades. Ao todo, serão 4 expositores de antiguidades – com peças como louças, porcelanas, artigos náuticos, militares, miniaturas, bibelôs, prataria, entre outros – e 15 brechós de Mogi das Cruzes – com a venda de roupas, calçados e acessórios. A atividade tem como objetivo valorizar a cultura local e incentivar a sustentabilidade como produto cultural da economia criativa.

O Largo do Carmo está localizado no cruzamento entre as ruas Doutor Corrêa e Otto Unger, no centro de Mogi das Cruzes.

E, também no sábado, mas desta vez na Chácara Guanabara, acontece mais uma edição da Caravana Circo Corredor. A apresentação gratuita é indicada para todas as idades e será realizada na CEIC Quero-Quero, a partir das 15 horas.

O programa reúne números de palhaçaria, acrobacias, malabarismos, mágica, entre outras atrações culturais e visa atender diversos bairros e regiões da cidade, com destaque para locais afastados da área central. O CEIC Quero-Quero está localizado na rua Minas Gerais, 821, que fica na Chácara Guanabara.