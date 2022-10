Largo do Carmo receberá peça do “Menino Maluquinho” no dia 7

A 2ª edição da Feira Literária de Mogi da Cruzes (FLIMC) receberá a peça teatral “O Menino Maluquinho” em parceria com o Circuito SP, na região central da cidade. A apresentação acontecerá no Largo do Carmo, na próxima sexta-feira (07/10), às 10h. O espetáculo é indicado para o público infantil e a entrada gratuita.

O Espetáculo

O menino mais amado de todos está comemorando 42 anos de existência. Seu criador precisa fazer uma edição especial de aniversário e o tempo para a entrega está chegando ao fim. Em meio ao processo de criação, ele recebe em seu ateliê a visita de seus netos que não o deixam “trabalhar”. Através de desenhos e brincadeiras, eles recordam as obras mais divertidas e com muita aventura, permitem que o público faça uma imersão no universo do autor. O espetáculo é uma grande homenagem ao artista Ziraldo e sua obra mais conhecida e amada.

Grupo Trapiche

O Grupo Trapiche foi criado em 1986, pela atriz e produtora Vania Bastian (66 anos) – mulher empreendedora da periferia e à frente do seu tempo. Em sua história, mais de 40 montagens somadas no currículo. Trapiche também foi um dos primeiros a estampar a ideia do projeto escola, percorrer toda a cidade de São Paulo e viajar pelo Estado tornando-se referência no segmento. O grupo já participou de festivais, fez longas temporadas e circulou por todo o Brasil em teatros, bibliotecas, unidades do CEU, unidades do Sesc e casas de cultura com os espetáculos: “O Planeta Lilás”, “Uma Professora Muito Maluquinha”, “Capitães da Areia”, “O Auto da Barca do Inferno”, “A Moreninha”, “Til”, “Gatos na Eleição do Beco”, “O Mundo de Tchelo”, “A Borboleta Sem Asas”, “O Menino Maluquinho – Lisonjeio ao Mestre” e outros.

2ª Feira Literária de Mogi das Cruzes (FLIMC)

Além da apresentação teatral infantil, a FLIMC contará com uma sequência de atividades voltadas aos amantes de uma boa leitura no Largo Carmo e no Casarão do Carmo. O evento programou três dias consecutivos de atividades a partir da próxima quinta-feira (06) e segue até o sabádo (08). A iniciativa é gratuita e o público poderá participar de saraus, palestras, encontros literários, mesas de debate, apresentações artísticas e ainda, a feira literária.

Confira a programação completa, disponível aqui.