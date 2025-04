Lançamento do romance “GENI” traz reflexões sobre Gênero, violência e meio ambiente

No próximo dia 2 de maio, sexta-feira, a Livraria Bruma Café Com Viagem Book Bar, localizada na Vila Hélio, em Mogi das Cruzes, recebe o lançamento do romance “GENI”, de Pedro Abib, às 17h30. O evento contará com bate-papo com o autor, performances e noite de autógrafos, proporcionando ao público uma imersão nas questões sociais abordadas na obra.

“GENI” é um romance engajado politicamente, livremente inspirado na canção “Geni e o Zepelim”, de Chico Buarque, e trata de temas urgentes da sociedade contemporânea, como questões de gênero, violência e a luta contra a imposição de modelos conservadores e hipócritas. A obra também mergulha na disputa pela preservação da Amazônia, denunciando a agressão do agronegócio contra os povos da floresta e o meio ambiente.

Pedro Abib, autor do livro, é natural de Mogi das Cruzes, mas escolheu Salvador, na Bahia, como sua residência desde os anos 1990. Professor na Universidade Federal da Bahia, Abib é também músico, cineasta e capoeirista. Além de GENI, ele já publicou livros sobre capoeira e cultura popular, e sua obra é marcada pela luta em favor da ancestralidade e da educação popular.

O evento de lançamento promete ser uma oportunidade única de discussão sobre as questões tratadas no romance e de celebração da literatura como ferramenta de reflexão e transformação social.

