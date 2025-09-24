Lançamento da Expo Alto Tietê 2025 reúne autoridades, empresários e parceiros

Itaquaquecetuba foi palco do lançamento da Expo Alto Tietê 2025 na quinta-feira (11). O evento marcou oficialmente a apresentação da próxima edição da maior feira de negócios, empreendedorismo e inovação da região, que será nos dias 25 e 26 de setembro. O encontro reuniu empresários, representantes do poder público, lideranças setoriais e parceiros institucionais.

Promovida em parceria com a Prefeitura de Itaquaquecetuba, por meio das secretarias de Emprego e de Turismo, o Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas), a FEMPI (Frente Empresarial Pró-Indústria) e outras entidades, a feira promete ser um marco para o fortalecimento da economia regional, conectando empresas, investidores e empreendedores do Alto Tietê.

No lançamento, foram apresentados os objetivos da feira e os diferenciais da edição 2025, que contará com novos setores temáticos, rodadas de negócios, palestras, capacitações e oportunidades de networking. A estimativa é de que a edição deste ano reúna 120 expositores.

A feira deve movimentar milhares de visitantes e impulsionar parcerias estratégicas que consolidem o Alto Tietê como um polo de inovação e empreendedorismo no estado. “A Expo Alto Tietê é mais do que uma feira, é uma vitrine de oportunidades para os empresários locais e um espaço de conexão com grandes mercados”, destacou o secretário de Emprego e Desenvolvimento Econômico, Luciano Dávila.

O lançamento reforçou o compromisso conjunto de instituições públicas e privadas em apoiar o desenvolvimento econômico sustentável da região, promovendo o protagonismo do empreendedor e fortalecendo o turismo de negócios.

“Itaquá tem muito orgulho de sediar o lançamento da Expo Alto Tietê 2025. É um evento que vai além da geração de negócios e fortalece a economia, atrai investimentos e mostra o potencial da nossa cidade e de toda a região. Estamos trabalhando para que o empreendedor tenha cada vez mais oportunidades de crescer e prosperar”, finalizou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

Crédito: Matheus Cruz

Lançamento anunciou a feira nos dias 25 e 26 de setembro