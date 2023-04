 Kosmos Clube, em Mogi, recebe São Paulo Tennis Classic a partir do dia 24

Após cinco anos, Mogi das Cruzes está pronta para retornar ao circuito internacional de tênis. O Kosmos Clube recebe de 24 a 30 de abril o São Paulo Tennis Classic, evento com premiação de US$ 15 mil (R$ 75,5 mil na cotação atual) e que distribui pontos para o ranking da ATP. O evento é realizado pelo Instituto Sports.

Desta vez, Mogi terá nova sede de uma competição internacional do circuito mundial do tênis masculino. O Clube de Campo foi palco de Future, em 2018, que coroou Francisco Cerundolo com seu primeiro título como profissional. Hoje, o argentino de 24 anos está inserido no rol dos maiores eventos do planeta e já ingressou no top 25 do ranking da ATP.

Na última edição realizada na cidade do Alto Tietê, Cerundolo completou uma semana perfeita sem perder sets ao derrotar na final o incansável Daniel Dutra da Silva, que ainda está na ativa. Quem também marcou sua presença na competição foi o gaúcho Rafael Matos, hoje atual campeão da chave de duplas mistas do Australian Open ao lado da paulistana Luísa Stefani.

Para o presidente do Kosmos, Clóvis Keiti Odashima, a oportunidade do clube em sediar um evento profissional é um benefício que pode auxiliar no desenvolvimento do esporte da região. “Mogi e a região do Alto Tietê são polos de tênis. A quantidade de quadras em clubes, academias, condomínios, quadras públicas nos parques da cidade e de quadras particulares é imensa. Então esperamos receber em nossa casa um grande público de pessoas apaixonadas pelo esporte, além de praticantes ou até mesmo pessoal que desejem conhecer a experiência de conhecer o tênis de alto rendimento.”

A LISTA

Encabeçando a lista de favoritos do ITF World Tennis de Mogi das Cruzes está Benjamin Lock, de Zimbábue. Atual 438º do ranking da ATP, o africano de 30 anos já vem disputando a gira pelo saibro latino e deve chegar adaptado às condições no Kosmos. O tenista de 1,98m guarda algumas curiosidades pelo mundo do tênis, inclusive já disputou anteriormente o Campeonato Internacional de Tênis, em Campinas, em 2020.

Lock é o 2º tenista com mais títulos de duplas na história do circuito ITF: 31, superado apenas pelo gaúcho Fabrício Neis, com quatro taças a mais. E por falar na relação com o Brasil, o zimbabuano mantém relacionamento com a também paulistana Laura Pigossi, número 2 do país em simples e medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, em 2021, junto de Luísa.

Quem aparece em seguida na relação de inscritos para Mogi é o gaúcho Orlando Luz, 500º do ranking e campeão do ATP Challenger de Piracicaba de duplas, em janeiro, e o paulista Nicolas Zanellato, 620º do mundo. O paranaense Fernando Yamacita, 722º da lista, é hoje o quinto melhor pré-classificado do evento.

Por enquanto, também estão garantidos na chave principal o mineiro João Victor Loureiro, 821º da ATP, o carioca João Fonseca, 839º, e o também paulista Igor Gimenez, 991º e campeão do ITF de Antalya, na Turquia, em duplas na semana passada.

Do grupo tupiniquim, Fonseca foi integrante da equipe brasileira campeã da Copa Davis júnior, em 2022. Após chegar à final do Australian Open de duplas, em janeiro, o jovem de 16 anos alcançou a 9ª posição do ranking da ITF. A competição em Mogi das Cruzes será a última de João antes de embarcar a Paris para a disputa de Roland Garros no juvenil.

O carioca já deixou claro que vai priorizar o circuito profissional em 2023, em que disputou a chave principal do Rio Open, e mesclar com os Grand Slams no juvenil. Portanto, é de se esperar um belo tênis de João e os demais representantes da Armada brasileira no Kosmos.

E por falar em promessas juvenis do tênis mundial, Mogi também receberá o paraguaio Daniel Vallejo, 702º do ranking e ex-número 1 do mundo no juvenil. Também da América do Sul está o boliviano Juan Carlos Prado Ângelo, 828º do mundo e atual número 8 do ranking júnior da ITF, uma posição à frente de Fonseca.

Veja a lista de inscritos para o São Paulo Tennis Classic:

Benjamin Lock (ZIM)

Orlando Luz (BRA)

Nicolas Zanellato (BRA)

Daniel Vallejo (PAR)

Fernando Yamacita (BRA)

Ignácio Carou (URU)

Nicolas Buitrago (COL)

Franco Roncadelli (URU)

João Vitor Loureiro (BRA)

Juan Carlos Prado Ângelo (BOL)

João Fonseca (BRA)

Thiago Cigarrão (ARG)

Antônio Cayetano Março (EQU)

Igor Gimenez (BRA)

Tobias Franco (ARG)

SERVIÇO

São Paulo Tennis Classic – 2023

Premiação: US$ 15.000

Data: 24 a 30 de abril

Sede: Kosmos Clube

Endereço: Av. Joaquim Pereira de Carvalho, nº 518 – Volta Fria