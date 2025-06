Junho em clima de arraiá: escolas e culbe de Mogi realizam festas típicas em junho

Atrações culturais e ações beneficentes envolvem a comunidade

As festas juninas seguem firmes na programação de Mogi das Cruzes, trazendo tradição, diversão e espírito comunitário. No fim de junho, duas instituições da cidade preparam arraiás especiais, com direito a danças típicas, brincadeiras, comidas deliciosas e ações solidárias.

No sábado, 28 de junho, o Colégio Saint Thomas promove sua tradicional festa junina na Arena Porkão, das 12h30 às 18h30, em Mogi. O evento é aberto a famílias e ao público em geral, com ingressos a R$ 15 antecipados e R$ 20 na porta. Alunos da Educação Infantil e do Ensino Fundamental I serão os protagonistas das apresentações de quadrilha, que prometem encantar o público.

Entre as atrações, estão o concurso Miss e Mister Junino — cujos vencedores serão escolhidos por meio de interação popular no Instagram e pela venda de votos físicos — e a final da competição “Soletrando”, uma disputa de soletração que vem mobilizando os alunos em etapas eliminatórias e terá seu campeão revelado durante o evento.

A festa terá ainda uma forte pegada solidária: as barracas de comidas e bebidas típicas doarão a verba arrecada para a Associação São Lourenço. O público poderá saborear feijoada, churrasco, acarajé, caldos, doces típicos, algodão-doce, pastel, brotinhos e muito mais — tudo isso enquanto contribui com a entidade local. “É uma forma de unir diversão, aprendizado e empatia. As famílias se envolvem, os alunos participam e todos se beneficiam”, destaca a organização da escola.

Já no domingo, 29 de junho, quem continua o clima de São João é o Clube Náutico Mogiano, que realiza sua tradicional Festa Junina envolvendo o Colégio e a Faculdade Náutico, instituições de ensino mantidas pelo clube. Com entrada gratuita, o evento é aberto a toda a comunidade e deve atrair um grande público.

A festa contará com mais de 20 barracas de comidas, bebidas e brincadeiras. A maior parte delas será comandada por empreendedores parceiros do clube, enquanto o Colégio será responsável pelas atividades clássicas como pescaria, cadeia, bingo, tomba-lata e peixinho. Ainda para animar os participantes, após as danças juninas, terá a atração musical da noite: a dupla sertaneja Pedro e Luiz, que promete embalar o público com muito ritmo e animação.

“A festa junina do Náutico já é um marco no calendário do clube. A cada ano, ela cresce, e hoje é um dos eventos mais aguardados por pais, alunos e pela comunidade mogiana. É uma grande confraternização”, afirma a organização.

Com duas festas completas, cheias de cores, sabores e sorrisos, Mogi se prepara para viver um final de semana de muita cultura popular, integração e alegria.

Foto 1 – Saint Thomas celebra festa junina e faz final do Soletrando

Foto 2 – Náutico abre gratuitamente o seu arraial