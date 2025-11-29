Jundiapeba recebe Seu Amigo Pet no dia 30 de novembro

A Prefeitura de Mogi das Cruzes, por meio da Secretaria do Meio Ambiente e Proteção Animal e do Núcleo de Bem-Estar Animal (Nubea), realizará no domingo (30), a 8ª edição do evento Seu Amigo Pet, em Jundiapeba. Um dos principais destaques da ação será o Mutirão de Castração de Animais, voltado exclusivamente a tutores cadastrados no CadÚnico. As inscrições para a castração foram realizadas na terça-feira (25).

Para a realização do evento, no dia 30 de novembro será necessário o fechamento de um trecho da rua Manoel de Freitas Garcia para o trânsito de veículos, a partir das 7 horas, com previsão de término às 17h.

Além do mutirão de castração, o evento contará com feira de variedades exclusiva para protetoras cadastradas no Nubea, coletor de tampinhas em prol do Fundo Social de Solidariedade de Mogi das Cruzes, espaço de hidratação para os pets, bem como arrecadação de insumos e rações para o banco de ração.

O Seu Amigo Pet é uma iniciativa itinerante, realizada mensalmente em diferentes bairros e distritos do município, com o objetivo de promover o bem-estar animal e a posse responsável. A castração é um ato de amor e responsabilidade, contribuindo para a saúde e o equilíbrio comportamental dos pets. O procedimento ajuda a prevenir doenças como tumores, infecções uterinas, entre outros, além de evitar comportamentos indesejados, como fugas e marcação de território.

Mais informações podem ser obtidas com o Núcleo de Bem-Estar Animal (Nubea) pelo WhatsApp (11) 95321-1889.



