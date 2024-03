JSL lança programa Mulheres na Manutenção no Alto Tietê

No mês em que celebramos o Dia Internacional da Mulher, a JSL, empresa com o maior portfólio de serviços de logística do País, lançou o programa Mulheres na Manutenção, que está com as inscrições abertas até 22 de março. A iniciativa selecionará 10 candidatas para um treinamento no Centro Logístico Intermodal da JSL, em Itaquaquecetuba (SP), capacitando-as a atuarem como eletricistas, mecânicas e soldadoras.

O Mulheres na Manutenção é um novo segmento dentro do programa Mulheres na Direção, iniciativa lançada em 2021 e que atualmente está em sua 7ª edição, na cidade de Ribas de Rio Pardo, no Mato Grosso do Sul. Ao todo, o projeto já realizou 102 contratações de motoristas carreteiras e operadoras de empilhadeira em cinco estados brasileiros (SP, MG, BA, RS e MS).

Para o Mulheres na Manutenção, serão realizadas 350 horas de treinamento com o apoio do Sest Senat, Escola do Mecânico e Hyster. As participantes poderão atuar nas cidades de Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano, na região do Alto Tietê, ou em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Para se inscrever, basta acessar este link.



Benefícios:

• Assistência médica

• Assistência Odontológica

• Seguro de Vida

• Vale Refeição

• Vale Transporte

• Formação e aperfeiçoamento