Jovem atleta de Poá conquista título mundial de Jiu-Jitsu sem quimono

O atleta Cauã Luiz Oliveira Mendonça, de 17 anos, da equipe Life Brothers Jiu-Jitsu Poá, fez história ao conquistar o título mundial de Jiu-Jitsu sem quimono (Nogi) na categoria juvenil/super pesado. Ele venceu o Mundial Nogi CBJJE 2024, realizado no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, e também foi declarado campeão do ranking CBJJE 2023, que contabiliza os pontos de todas as competições da confederação ao longo do ano.

Cauã, que pratica Jiu-Jitsu desde os 10 anos, mostrou sua dedicação, vocação, treinamento e estratégias ao superar adversários de alto nível e das principais equipes do País. Ele é aluno do sensei Fabiano Santos, faixa preta de Jiu-Jitsu, e integra a equipe Life Brothers, que tem no comando o também faixa preta Kitner Mendonça.

Em entrevista, Cauã disse que se sente muito feliz e orgulhoso por representar sua cidade, sua equipe e sua arte marcial. “Foi um sonho realizado. Eu treinei muito para chegar até aqui e agradeço a Deus, à minha família, aos meus professores, aos meus companheiros de treino e a todos que me apoiaram. O Jiu-Jitsu é a minha paixão e eu quero continuar evoluindo e buscando novos desafios”, afirmou.

O sensei Fabiano Santos elogiou o desempenho e o potencial de seu atleta. “O Cauã é um exemplo de atleta, de aluno e de pessoa. Ele tem talento, disciplina, humildade e garra. Ele merece todo o reconhecimento e o respeito que conquistou. Ele é uma inspiração para todos nós”, declarou.

Cauã agora manterá o foco e a preparação para a disputa dos principais campeonatos estaduais e nacionais da modalidade. “Vou seguir trabalhando e sempre buscando evolução e tenho certeza que 2024 será um grande ano”.