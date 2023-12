Jornalista Felipe Ruffino e RP Daniele Dendi unem forças para o Carnaval

Duas renomadas agências de assessoria de imprensa, Ruffino Assessoria, liderada pelo jornalista Felipe Ruffino, e D Comunica, da competente jornalista Daniele Dendi, unem forças para consolidar uma parceria estratégica no universo carnavalesco. Ambas, reconhecidas pelo seu know-how e sucesso no segmento, têm o prazer de anunciar a expansão de seus serviços para atender blocos renomados de São Paulo, incluindo o Agrada Gregos e o Minhoqueens, além de eventos de pré-carnaval.

Esta colaboração marca um marco significativo no cenário carnavalesco, reunindo dois nomes influentes no setor. Ruffino Assessoria e D Comunica trazem consigo uma reputação estabelecida e uma expertise única que, combinadas, prometem elevar o padrão no atendimento a eventos carnavalescos.

“Esta parceria representa mais do que uma união de empresas; é a sinergia entre duas visões excepcionais. Estamos entusiasmados por unir nossas forças à D Comunica, contribuindo para o sucesso de blocos icônicos e eventos que definem o Carnaval paulistano”, explica Felipe Ruffino.

Ambas as agências têm o orgulho de anunciar que irão atender eventos de renome, incluindo o Agrada Gregos, conhecido por sua grandiosidade e diversidade, e o Minhoqueens, que conquistou seu espaço como uma celebração inclusiva e festiva. Além disso, a parceria abrangerá eventos de pré-carnaval, adicionando um toque especial à agenda.

“A união da D Comunica com a Ruffino Assessoria é um passo estratégico que potencializa nossas capacidades. Juntos, estamos prontos para enfrentar os desafios e entregar resultados excepcionais para nossos clientes no vibrante cenário do Carnaval”, completa Danielle Dendi.

A junção de ambas as empresas fortalece a capacidade de fornecer visibilidade e estratégias de comunicação eficazes, consolidando a presença de seus clientes no competitivo cenário carnavalesco.

Essa parceria reflete o compromisso conjunto com a excelência, profissionalismo e inovação. Ruffino Assessoria e D Comunica estão preparadas para deixar uma marca duradoura no Carnaval de São Paulo.