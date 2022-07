Jornalista de Mogi é o novo colunista do O.C.I.

O jornalista Rafael Gmeiner, CEO da Agência VitalCom e do site Mundo das Franquias, com mais de 20 anos de experiência com Jornalismo e Comunicação é o novo colunista do Observatório da Comunicação Institucional, sociedade educativa criada em 2013 destinada à análise e reflexão crítica sobre a conduta das organizações – atitude, comportamento, discurso, imagem e legado – com base em cinco causas: Transparência Ativa, Comunicação Pública, Jornalismo Responsável, Propaganda com Ética e Educomunicação para a Cidadania.

Na coluna denominada “Filhos da Pauta”, que estreará no dia 11 de julho, segunda-feira, Gmeiner abordará temas voltados para o jornalismo responsável conectado à tecnologia. E em sua primeira participação lançará o texto A importância da tecnologia para o exercício do jornalismo.

“O título ‘Filhos da Pauta’ é um trocadilho que gosto de utilizar uma vez que nós, jornalistas, somos realmente como dependentes das pautas que nos guiam, mas responsáveis pelo trabalho que produzimos, sendo ou não corporativos. Tudo começa numa pauta bem-produzida, seguida da mineração correta e da análise de dados e informações que obtemos”, declara Rafael Gmeiner.

“É auspicioso contar com a garra, a experiência e o idealismo do Rafael Gmeiner. A formação do jornalista está numa encruzilhada, o negócio do jornalismo idem, e uma via que surge com força é a do empreendedorismo – seja para o independente como para o próprio jornalista contratado. E há que inovar também na assessoria”, completa Marcondes Neto, cofundador e CEO do Observatório da Comunicação Institucional.