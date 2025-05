Jornal A Semana celebra 27 anos com elegante festa corporativa em Mogi

Cerca de 250 pessoas estão confirmadas para compartilhar a noite memorável



No dia 8 de maio, o jornal A Semana completa 27 anos de história, informação e compromisso com a região do Alto Tietê. Para celebrar a data, a superintendente Fabíola Pupo, ao lado dos filhos Muriel Pupo, diretora comercial, e Marcel Pupo, diretor administrativo, receberá cerca de 250 convidados que fizeram questão de prestigiar esta noite especial na quarta (14), às 20h, no sofisticado salão Château Ma Vie, em Mogi das Cruzes.

A produção do evento está a cargo da experiente assessora Renata Sponda e sua competentíssima equipe, que estão preparando uma comemoração memorável. O cerimonial será conduzido por Castro Alves, jornalista e parceiro de longa data do jornal, que dividirá o palco com Fabíola Pupo para relembrar momentos marcantes da trajetória do periódico.

Com um coquetel de boas-vindas seguido de um jantar especial, os convidados poderão saborear o menu assinado pelo renomado Buffet Costa, que trará uma seleção de pratos sofisticados, ilha gastronômica e doces variados. Para brindar à ocasião, o bar ficará sob comando do M Bartender, com drinks criativos e opções para todos os gostos.

A ambientação do espaço será um show à parte, com decoração assinada pela empresa Naomi, que promete transformar o salão com elegância e estilo. A atmosfera será enriquecida pela iluminação cênica da Clarius, garantindo o clima ideal para uma noite inesquecível. O serviço de valet será operado pela Engetran, com organização e praticidade.

No palco, a animação será garantida pelo show ao vivo da contagiante Banda Big Choice e pelas mixagens do talentoso DJ Fernando Santos, que vão embalar a noite do início ao fim, prometendo colocar todos os convidados na pista de dança. Para eternizar os melhores momentos, os participantes contarão com a tecnologia da TPA, que levará ao evento o totem de fotos e a plataforma 360°, uma atração à parte.

Os registros da noite estarão em boas mãos com a sensibilidade fotográfica de Renatto Nomura e a filmagem de Jhonatan Moraes, que captarão cada detalhe dessa comemoração especial. Ao final da festa, todos os presentes receberão um mimo exclusivo da Casirelli, com suas tradicionais e deliciosas lembrancinhas.

Os convites, que refletem o cuidado e a identidade do evento, foram produzidos com requinte pela Trevik.

O evento conta com o patrocínio de grandes marcas que apoiam e acreditam no papel transformador da comunicação regional: Shibata Supermercados, Aquatec Purificadores de Água, Grupo Inove, DDC Telefones, Jeruza Reis, Marsala Apart Hotel, Grupo Prisma, Clube de Campo de Mogi das Cruzes (CCMC), MasterClin Veterinária, Outback Steakhouse, Salão Bem Me Quero, Dalva Vestidos para Festa e CVC Centro/Brás Cubas.

Com parceiros de excelência e uma equipe dedicada, a comemoração dos 27 anos do jornal A Semana será uma verdadeira homenagem à sua história, marcada por informação de qualidade, compromisso com a comunidade e muitas conquistas ao longo das quase três décadas de atuação.

@renattonomura

Marcel, Fabíola e Muriel Pupo receberão convidados para a comemoração do aniversário