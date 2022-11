Jogos do Brasil serão exibidos em telão na praça da Marisa

A Prefeitura de Mogi das Cruzes vai exibir os jogos da seleção brasileira em um telão no Largo do Rosário, no encontro das ruas Doutor Paulo Frontin e Doutor Deodato Wertheimer, no Centro. A primeira partida está marcada para quinta-feira, dia 24, às 16h, quando o Brasil enfrentará a seleção da Sérvia. O espaço já estará preparado para receber a população uma hora antes do início do jogo. Durante a ação, as pessoas presentes terão acesso a informações de interesse público.

O telão de 32 m² é o destaque da iniciativa. “É um momento de confraternização. Por isso vamos proporcionar um telão de alta definição para que ninguém perca os lances dos jogos. Com oito metros de largura e quatro de altura, acreditamos que seja o maior telão da cidade que vai exibir os jogos da seleção. Além disso, a plateia também terá acesso a informações de utilidades públicas – é um momento importante para a prestação de serviço”, explica o secretário municipal de Governo, Maurício Juvenal.

Antes e depois dos jogos haverá uma atração musical e também será disponibilizado um espaço para a troca de figurinhas.

Além da infraestrutura de exibição e do palco, a segurança na área será reforçada pela Guarda Municipal. “Futebol é emoção, é a paixão dos brasileiros! Como muita gente que estará trabalhando ou passando pelo centro pouco antes das partidas pode não ter tempo de ir pra casa e curtir o jogo, o telão no Largo do Rosário será uma ótima opção. Venham torcer com a gente!”, convida Juvenal.

Serviço

Exibição do jogo Brasil x Sérvia

Quando: 24/11 (quinta-feira)

Hora: a partir das 15h

Onde: Largo do Rosário – Centro

Entrada: gratuita