Jogo entre Aster e Atlético Guaratinguetá terá portões abertos e telão fora do estádio

O Aster Itaquá ainda está em clima de comemoração por ter desbancado o Palmeiras, atual bicampeão da Copinha, mas já se prepara para o próximo confronto. O clube enfrenta nesta quarta-feira (17) o Atlético Guaratinguetá pelas oitavas de final. O jogo será em Itaquaquecetuba, no Estádio Ildeu SIlvestre do Carmo (rua Goiás, 181 – Morro Branco), às 15h.

A entrada é gratuita e o estádio terá os portões abertos a partir das 13h. Quando atingir a capacidade máxima de 3,7 mil pessoas, os portões serão fechados e haverá um telão fora do estádio para o público acompanhar a partida, no cruzamento da rua Santa Catarina com a rua Goiás. A transmissão ao vivo do jogo será feita pelo SportTV.“Nossa expectativa é que a torcida compareça em peso. Vamos apoiar o time da nossa cidade, que vem fazendo história e nos surpreendendo. Teremos força total dentro e fora do gramado”, destacou o secretário de Esporte e Lazer, Fabiano Novais.

“Quem esteve no último jogo conhece a força que o Aster Itaquá tem. Estamos confiantes na classificação para as quartas de final, ainda mais agora com o jogo em casa. Vai ser emocionante”, finalizou o prefeito Eduardo Boigues.