Jardim Camila recebe Mutirão Cidade Bonita a partir deste sábado

A partir deste sábado (29/04), a Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana dará início ao mutirão Cidade Bonita no Jardim Camila, Vila Ressaca e Vila Caputera. Os bairros receberão serviços de manutenção e zeladoria.

Todos os espaços públicos inseridos no perímetro delimitado, incluindo vias, praças e terrenos serão contemplados por serviços de capinação de guias e sarjetas, raspagem de guias, manutenção de ruas, Operação Tapa-Buraco, limpeza de terrenos municipais, troca de lâmpadas, manutenção civil de próprios, limpeza de galerias e bocas de lobo.

“A manutenção dos espaços públicos traz segurança e evita até mesmo problemas de saúde pública. Por isso, contamos também com a população para que evitem o descarte irregular em terrenos ou nas ruas. A conservação da cidade é um papel de toda a sociedade e estamos trabalhando fortemente para isso”, destaca o secretário municipal de Infraestrutura Urbana, Alessandro Silveira.

O Cidade Bonita é um mutirão de manutenção e zeladoria realizado todas as semanas, com duração média de sete dias e que visa deixar os bairros da cidade em boas condições ao longo de todo o ano. Ele faz parte do Plano de Zeladoria, que foi elaborado pela Secretaria de Infraestrutura Urbana, a partir da divisão da zona urbana da cidade em 25 setores.

No sábado, que é sempre o primeiro dia de mutirão, a Secretaria destina praticamente 100% do efetivo para os trabalhos. Já nos próximos dias, ficam naquele perímetro cerca de 30% das equipes, enquanto o restante segue se dedicando a trabalhos rotineiros nas demais partes da cidade, não prejudicando, portanto, as manutenções em outros pontos do município.