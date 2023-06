Jardim Bela Vista e Jundiapeba recebem Brenô e banda nos próximos domingos

“A calmaria chega de verdade / Na hora em que se escolhe navegar / Abraçar o escuro em cumplicidade / Deixar a vida dizer o que vai rolar”. Esse é um dos versos de ‘Memento Vivere’, canção do álbum ‘Floresça’, do cantor Brenô, que sugere qualidade ao invés de quantidade. E essa é exatamente a mesma proposta da turnê de circulação do repertório, que está levando música, arte e cultura a bairros descentralizados de Mogi das Cruzes. Em outras palavras, está levando tempo de qualidade, fazendo “florescer o que há de melhor na essência de cada um”. E as próximas apresentações serão nos bairros Jardim Bela Vista e Jundiapeba, nos domingos 25 de junho e 2 de julho, respectivamente.

Sempre com entrada gratuita ao público, proporcionada a partir de recursos da Lei de Inventivo à Cultura de Mogi das Cruzes (LIC), o projeto visa abastecer de positividade pontos descentralizados. O show mais recente, em 18 de junho, foi na sede da Missão Intensidade, no bairro Novo Horizonte.

Embora seja composto por grandes produções no aspecto técnico, a característica que mais se sobressai no projeto é outra: “são tardes gostosa que passamos com o pessoal dos bairros”, define o artista e protagonista da turnê.

Ao lado de Brenô, na apresentação estava Valéria Custódio, com quem ele dividiu os vocais em uma canção inédita, composta também em parceria entre a dupla. ‘Ancestrais’, a faixa, será lançada em breve nas plataformas digitais. Mas o que mais importa não é a data em que ela será disponibilizada, e sim a receptividade do público no momento em que foi tocada pela primeira vez.

“Tivemos participação das pessoas do bairro, as meninas do balé da Missão Intensidade, o Ubaldo Waru, que é representante do reggae e na cidade, e o Wbiracy Pais da Costa, artista visual, grafiteiro e arte educador que pintou e expôs ao vivo. Foi muito bacana, e reencontramos pessoas muito queridas também”, resume o cantor, que vai levar o mesmo clima familiar a outros endereços nas próximas semanas.

Na apresentação no Espaço de Arte e Cultura do Jardim Bela Vista (rua Edmundi Gerke, s/n), no domingo dia 25 de junho, às 16 horas, o convidado será Lucas Tadeu. Já na Incubadora Social de Jundiapeba (rua Nito Sona, 2.175), no domingo seguinte, dia 2 de julho, às 15 horas, será Niw Rapper. As parcerias representam estilos musicais diversos. São misturas, experimentações, como Brenô havia previsto. O que não se pode prever é a participação do público, que certamente faz a diferença a cada show do projeto, com classificação indicativa livre e interpretação em Língua Brasileira de Sinais (Libras), com a intérprete Ana Paula Perez.

Já a banda é formada por Brenô nos vocais e violão, Kau Caldas na bateria, Kleber Lopes na guitarra, Evandro Andrade no baixo, Nichollas Maia no teclado, Monny Mariano como backing vocal, Léo Zerrah como técnico de áudio, Fábio Blanco como assistente de som e Deizy Mano na produção.

Os endereços são sempre locais públicos de Mogi das Cruzes. Além dos já visitados Vila Nova União (11/06) – com participação de Karen Santana – e Novo Horizonte (18/06), a turnê passa agora pelo Jardim Bela Vista (25/06) e Jundiapeba (02/07) para depois chegar ao Centro de Mogi (09/07). Mas não é só isso: há também uma apresentação na Vila de Luís Carlos, em Guararema (16/07).

Em todas as datas serão arrecadados alimentos não perecíveis, cobertores e agasalhos que serão encaminhados para o projeto Missão Intensidade, localizado no bairro Novo Horizonte. Outros detalhes sobre as apresentações, como locais, horários e informações do projeto como um todo estão disponíveis no site do cantor, www.obrenoficial.com.br.