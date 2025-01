Janeiro Branco: veja as dicas para manter a sua saúde mental

Janeiro é o mês para conscientizar a população sobre a necessidade de se ter uma saúde metal adequada, necessária para a sobrevivência. Conhecido como Janeiro Branco, foi instituído como lei federal em 2023, ofertando um tema específico a cada ano. Em 2025, o tema é “O que fazer pela saúde mental agora e sempre?”.

O mês de janeiro foi escolhido por ser o primeiro do ano, representando o recomeço, e a cor branca simboliza uma folha em branco, a oportunidade de reescrever a história de vida. Com isso, a campanha tem como intuito estimular reflexões sobre a importância de cuidar da mente; incentivar práticas que favoreçam o bem-estar psicológico; e reduzir o estigma em torno de temas, como ansiedade, depressão e outros transtornos mentais.

Para a psicólogo clínica e mestre em Psicogerontologia, Priscilla Paccitto, “o principal objetivo da ação é alertar a população sobre a importância da saúde mental, desmistificando preconceitos e quebrando tabus relacionados a questões emocionais e psicológicas, através de palestras, rodas de conversa e as mídias busca mostrar que a saúde mental deve ser tratada com a mesma seriedade e prioridade que a saúde física”.

A também psicóloga e pós-graduanda em Psicologia Hospitalar, Geovanna Aparecida Marquetti Barrachi Rodrigues, conta que, de acordo com o OMS (Organização Mundial de Saúde) conta que, entre 2019 e 2023, o crescimento da Síndrome de Burnout foi de 132%. “Segundo a mesma organização, mais de 700 mil pessoas no mundo cometem suicídio e não podemos nos esquecer também que vivemos no país mais ansioso do mundo, onde mais de 18 milhões de pessoas sofrem com esse transtorno”, revela.

Os números são alarmantes, mas ainda não sensibilizam a população no cuidado com a saúde mental.

Sobre a ansiedade, Priscila explica que, em doses adequadas, é considerada uma respostas emocional saudável e necessária para a sobrevivência. “Quando nos sentimos ameaçados, nossa mente e corpo entram em alerta, preparando-nos para enfrentar desafios, essa forma de ansiedade é útil em situações, como apresentações públicas, entrevistas de emprego ou prova”, explica.

Entretanto, o transtorno de ansiedade ocorre quando há uma ansiedade excessiva, que se caracteriza por uma preocupação constante com diversos aspectos da vida, como saúde, trabalho, família ou questões financeiras, ou até mesmo sem uma causa clara. Sensação de incapacidade de controlar essas preocupações é o que se gera grande desconforto.

Do mesmo modo, Geovanna ressalta que o ser humano é complexo e dinâmico: “Por isso, é importante um conjunto de ações, mas neste caso considero a psicoterapia como algo primordial, porque contempla um processo de autoconhecimento, o que permite à pessoa identificar suas necessidades e tratá-las”.

Como dicas, as profissionais enfatizam exercícios físicos regulares, limite de consumo de estímulos digitais, sono restaurador, conversar sobre seus sentimentos, definir prioridades, estabelecer limites, boa alimentação, observar suas relações com as pessoas e com o seu meio de convivência, seja em casa, no trabalho ou na roda de amigos e, claro, manter a terapia em dia, uma vez que um profissional colaborará nesse processo.

Essas dicas, quando combinadas, podem ajudar a reduzir a ansiedade no longo prazo.

Foto 1 – Priscilla alerta a população sobre as questões emocionais

Foto 2 – Geovanna comenta sobre a importância da saúde mental