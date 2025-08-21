Itaquaquecetuba se prepara para celebrar 465 anos com Festa da Padroeira

A comemoração pelos 465 anos de Itaquaquecetuba terá início com a tradicional Festa da Padroeira Nossa Senhora D’Ajuda, que promete dias de muita fé, música e alegria para toda a família. O evento acontecerá na Praça Padre João Álvares, 66, no Centro da cidade.

A programação inclui apresentações musicais variadas, começando no dia 29 de agosto, às 21h, com Simão e Felipe. No dia 30 de agosto, às 19h30, se apresentam Pe. Alessandro Campos e Raffa Augusto, seguidos por Marcos e Bueno, no dia 31, às 21h. O cantor Nathan Ginach se apresenta no dia 1º de setembro, às 21h, e a festa encerra com Alfredo Benevides, no dia 2, também às 21h.

A Festa da Padroeira combina devoção, cultura e música, proporcionando momentos de celebração e integração para moradores e visitantes de Itaquaquecetuba.

Festa da Padroeira Nossa Senhora D’Ajuda acontecerá no Centro de Itaquá