Itaquaquecetuba é a 8ª cidade do Brasil que mais investiu em saneamento básico

Saneamento básico é um dos principais pontos de atenção em uma cidade. Com isso, Itaquaquacetuba é considerada a 8ª cidade no país que mais investiu em saneamento básico em 2024, com média de R$243,90, por habitante. É o que revela o Ranking do Saneamento 2025, desenvolvido pelo Instituto Trata Brasil (ITB), e que leva em consideração os 100 municípios brasileiros mais populosos. O prefeito de Itaquá, delegado Eduardo Boigues, atribui a boa posição da cidade aos investimentos realizados nos últimos quatro anos em Infraestrutura, com prioridade à Saúde e à qualidade de vida da população.

Em sua 17ª edição, a pesquisa é assinada pela Trata Brasil em parceria com a consultoria GO Associados. Divulgado na terça-feira (15), o ranking tem como base o Plano Nacional de Saneamento Básico (Plansab), que considera como patamar médio para a universalização dos serviços o investimento de R$223,82, por habitante. O levantamento também pontua aportes realizados pelo poder público e por empresas prestadoras de serviço no segmento.

Com meio milhão de habitantes e localizada na Grande São Paulo, Itaquaquecetuba alçou a 8ª colocação no indicador entre as dez cidades brasileiras com mais investimentos totais em saneamento por morador. A cidade aplicou R$243,90, por munícipe, no ano passado, ficando atrás, apenas, de Praia Grande-SP, de Santo André-SP, de Aparecida de Goiânia-GO, de Cuiabá-MT, de Nova Iguaçu-RJ, de São Bernardo do Campo-SP e de Guarujá-SP.

Considerando somente os municípios paulistas, Itaquá está em 5º lugar. Já entre as 14 cidades do Alto Tietê, é a única citada no estudo.

Reeleito em 2024 com 92,9% dos votos válidos, sendo o prefeito mais bem votado do Brasil entre colégios eleitorais de segundo turno, Boigues diz que a cidade começa a colher os bons indicadores como reflexo de uma política pública constante e que preza pela qualidade de vida dos moradores: “Investir em saneamento básico é obrigação do poder público. É água potável na torneira e esgoto coletado e tratado. Mas também é saúde, porque as pessoas, quando ficam longe da contaminação, deixam de contrair doenças. Lá na ponta, o resultado se traduz em mais dignidade para os cidadãos e aumento na qualidade de vida”, destaca o liberal.

O ranking do Instituto Trata Brasil considera três dimensões no saneamento básico das 100 maiores cidades do país: “Nível de Atendimento”, “Melhoria do Atendimento” e “Nível de Eficiência”. A apuração têm a finalidade de revelar o cenário atual e direcionar as políticas públicas do setor.

Boigues deixou Itaquá entre as cinco colocadas no estado de São Paulo