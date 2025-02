Itaquaquecetuba adota Plano Diretor inovador com apoio da ONU

Itaquaquecetuba, município de quase meio milhão de habitantes, deu um passo inédito no planejamento urbano ao sancionar um novo Plano Diretor com a participação da ONU-Habitat. O documento, que substitui a versão de 2006, estabelece diretrizes para o desenvolvimento sustentável da cidade nos próximos 30 anos.

Elaborado com o suporte da Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe) e de técnicos da ONU, o Plano Diretor define 10 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODSs) locais. As metas incluem moradia ordenada, sustentabilidade ambiental, mobilidade inclusiva e fortalecimento das políticas públicas.

“Ao trabalhar com instituições renomadas e ouvir a população, colocamos Itaquá no centro do debate global sobre urbanização sustentável”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues, reeleito em 2024 com a maior votação do país entre cidades com segundo turno.

A atualização de leis municipais, como o Código de Obras e a Lei de Uso e Ocupação do Solo, já está em andamento para alinhar a cidade aos novos objetivos. O modelo inovador do Plano Diretor tornou-se referência nacional, sendo destacado por redes como a Redus e a inREDE, que promovem boas práticas no planejamento urbano.

Prefeito Eduardo Boigues apresenta o Plano Diretor ao lado de representantes da ONU-Habitat