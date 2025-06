Itaquá tem 26 pontos de arrecadação da campanha de inverno ‘Tempo de Aquecer’

As doações podem ser de cobertores, toucas, luvas, meias e agasalhos



O Fundo Social de Solidariedade de Itaquaquecetuba, preocupado com o frio que chegou, disponibilizou 26 pontos de coleta para a campanha de inverno 2025 “Tempo de Aquecer”, que visa arrecadar cobertores, toucas, luvas, meias e agasalhos para destinar às pessoas em situação de vulnerabilidade social do município.

Os locais para a contribuição são estratégicos para ter mais adesão, se dividindo entre repartições públicas e estabelecimentos comerciais. A campanha busca mobilizar moradores, empresas e instituições locais para promover um inverno mais digno e acolhedor para quem mais precisa.

“Essa campanha reforça o nosso compromisso com as pessoas em situação de vulnerabilidade. Juntos vamos conseguir que muitas famílias tenham um inverno mais quente”, disse a presidente do Fundo Social, Mila Boigues. A ajuda também pode ser feita por qualquer quantia em dinheiro via Pix (CNPJ: 18.612.190/0001-63).

A meta é arrecadar cinco mil itens que serão repassados às associações, entidades, igrejas e ONGs cadastradas para, posteriormente, serem entregues às famílias. “Nosso papel é facilitar o caminho entre quem quer ajudar e quem precisa de ajuda. Com 26 pontos de coleta, queremos envolver toda a cidade na campanha”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.

Entre alguns endereços de pontos de arrecadação, o Fundo Social escolheu: a sua própria sede (rua Ver. José Barbosa de Araújo, 197, Vila Virgínia); Prefeitura; as secretarias de Abastecimento, Assuntos Jurídicos, Cultura, Emprego e Des. Econômico, Assistência Social, Educação, Habitação, Meio Ambiente/Planejamento, da Mulher, Dir. Humanos e Cidadania, de Saúde, Segurança Urbana, Serviços Urbanos/Mobilidade Urbana/Defesa Civil; Câmara Municipal (r. Vereador José Barbosa de Araújo, 267 – Vila Virgínia); Ginásio de Esportes (r. Santa Rita de Cássia, 173 – Vila Japão); Delegacia Central (av. Emancipação, 97 – Centro)

Posto Policial (pç. Padre João Álvares – Centro); Fórum Trabalhista (av. Ver. João Fernandes da Silva, 320 – Vila Virgínia); Fórum Judiciário (rod. Alberto Hinoto 1.170 e 1.194 – Jardim Cláudia)

Acidi (r. Carlos Barbosa da Silva, 51 – Centro); UNG (av. Uberaba, 251 – Vila Virgínia); Shibata (r. Piraju, 499 – Vila Monte Belo); Nagumo (rod. Alberto Hinoto, 1.254 – Vila Zeferina); Takahashi (av. Ítalo Adami, 800 – Vila Ursulina); e Atacadão (rod. João Afonso de Souza Castellano, 1.414 – Vila Monte Belo).

Fotos: Dayane Oliveira

Locais de arrecadação foram escolhidos estrategicamente