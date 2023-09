Itaquá Rodeio Fest troca doação de sangue por ingressos para shows

Para aumentar o estoque de bolsas de sangue nos bancos de Itaquaquecetuba-SP, Alto Tietê e região metropolitana do estado, o prefeito Delegado Eduardo Boigues (PP) teve a iniciativa de promover uma troca solidária para o Itaquá Rodeio Fest – o maior rodeio de portas abertas do Brasil. Quem se dispuser doar uma bolsa de sangue durante a campanha de coleta que será realizada até quarta-feira, 6, vai ganhar três ingressos antecipados para o evento, incluindo os shows. Os doadores fizeram cadastro prévio, via Sympla.

O Itaquá Rodeio Fest acontece de 6 a 16 de setembro, em Itaquá (a 40 Km da capital), para 400 mil pessoas, em comemoração aos 463 anos de emancipação político-administrativa do município, e com custo zero para os cofres públicos. A festa está sendo paga apenas com recursos da iniciativa privada.

A doação de uma bolsa de sangue vale três ingressos antecipados (para dias diferentes), com acesso ao rodeio e para assistir a qualquer um dos shows da programação oficial. Os artistas mais requisitados da atualidade vão se apresentar no evento, como Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Thiaguinho, DJs Alok e Maju Santana, Leo Santana e Ana Castela.

No último dia 17 (5ª feira), a organização da festa, em parceria com o Fundo Social de Solidariedade de Itaquá e a Plena Saúde, abriu cadastro para os interessados em doar sangue. Via Sympla, as inscrições para a iniciativa solidária foram preenchidas em menos de 48 horas.

Durante a etapa de cadastro, os doadores responderam a um questionário informando sobre o estado de saúde e a aptidão para a doação, como detalha o vice-presidente da Plena Saúde, Roberto Ranieri Sobrinho:

“A expectativa, agora, é pelo comparecimento dos cadastrados aos locais para a doação. Entre os dias 4 e 6 de setembro, eles devem ir até os hemocentros parceiros, ou ao Ginásio Municipal de Itaquá, onde haverá uma estrutura especial para a coleta. A Plena faz questão de estar presente em várias ações ligadas à Saúde da cidade e não seria diferente com o rodeio. Para nós, é uma alegria patrocinar este evento, que oferece entretenimento e, ao mesmo tempo, apoia uma causa tão nobre, como a doação de sangue”, destaca o executivo.

A coleta solidária está sendo realizada no Hemocentro São Lucas (Guarulhos-SP), no Hemocentro de Suzano-SP, no Banco de Sangue Beneficência Portuguesa (São Paulo-SP), no Hospital Estadual Santa Marcelina (Itaquá), e no Ginásio Municipal de Esportes de Itaquá, das 9h às 15h.

O trabalho no Ginásio tem à frente a equipe do Hemocentro São Lucas. Por lá, devem comparecer 250 pessoas para a coleta, entre os três dias de campanha.

Para Boigues, além de celebrar os 463 anos da cidade, o Itaquá Rodeio Fest também tem forte caráter solidário, ao mesmo tempo em que promove a conscientização a temas sensíveis, como a doação de sangue, sobretudo num momento em que os estoques estão baixos:

“Queremos fazer uma festa para que todos possam aproveitar, com entrada gratuita e shows dos melhores artistas do Brasil. Mas, além disso, nosso objetivo é que o Itaquá Rodeio Fest seja referência em solidariedade, com incentivo a esse ato de amor ao próximo, que é a doação de sangue. Fiquei extremamente feliz e emocionado ao ver como a população abraçou esta causa”, comemora o prefeito.