Itaquá Rodeio Fest terá equipe veterinária e cuidados rigorosos com os animais

Festas de peão atraem multidões Brasil afora, além de gerar milhares de empregos. Estima-se que só neste ano, eventos desta natureza devem movimentar mais de R$ 10 bilhões. Para se ter ideia, no estado de São Paulo, 400 dos 645 municípios paulistas vão sediar rodeios em 2023.

Estes encontros são reconhecidos, desde 2019, pela lei federal 13.873, como patrimônio cultural nacional e prática desportiva. Tal legislação prevê regras rígidas para a proteção da integridade física dos animais participantes em todas as etapas – do transporte à montaria.

A Comissão Organizadora do Itaquá Rodeio Fest, que acontece em Itaquaquecetuba-SP, de 6 a 16 de setembro, leva o assunto a risca. Segundo o empresário Marcos Pacheco, o evento vai contar com aproximadamente 60 touros e 15 cavalos, selecionados de forma criteriosa e provenientes de diferentes regiões do interior paulista:

“Absolutamente, todos os animais serão acompanhados por médicos-veterinários, que vão garantir que eles estarão em perfeitas condições de saúde para participarem das competições. Isso é respeitar o peão, o público e a própria lei”, reforça o organizador.

O acompanhamento veterinário será rigoroso durante o Itaquá Rodeio Fest. O local onde está sendo montada a estrutura, no Jardim Adriane, passará por vistoria antes do início da festa e terá acompanhamento permanente, não apenas de veterinários, mas, também, de especialistas ligados à Defesa Agropecuária. Vinculado à Secretaria de Estado de Agricultura, o órgão regulamenta as normas que permitem a participação dos animais nos rodeios, com o objetivo de preservar a saúde e o bem-estar de touros, de cavalos e de bezerros.

Pacheco assegura que os animais não sofrem maus tratos, durante as competições, ao contrário do que muitos ainda pensam: “O rodeio é considerado, não de hoje, prática desportiva, e, como tal, segue regras rígidas e normas que garantem que os animais estão sendo preservados. Também devemos combater a desinformação. Os animais não recebem choques elétricos, por exemplo, e o sedém, preso à cintura do touro, não provoca dor ou maus tratos”, complementa.

Atletas preparados

As provas de montaria do Itaquá Rodeio Fest contarão com a participação de 40 peões, todos da Liga Nacional de Rodeio. O colegiado investe na profissionalização dos atletas e isso reflete na qualidade das atividades.

A competição em Itaquá vale vaga no Torneio Nacional de 2024, que será realizado em Barretos.

Festa de aniversário

O maior rodeio de portas abertas do Brasil acontece em Itaquá dentro do calendário oficial de comemorações do aniversário de 463 anos da cidade. Na programação, não faltarão shows de Gusttavo Lima, Maiara e Maraisa, Zé Neto e Cristiano, Marcos e Bueno, Thiaguinho, Ana Castela, Léo Santana, DJ Alok e Maju Santana.

Ao contrário de outras festas do gênero realizadas pelo País, o Itaquá Rodeio Fest terá custo zero para o município. O prefeito de Itaquá, delegado Eduardo Boigues (PP), foi quem teve a iniciativa de trazer o evento para a cidade. Durante as negociações, não abriu mão de que a entrada fosse gratuita e que toda a estrutura fosse custeada pela iniciativa privada.

A população pode trocar alimentos não-perecíveis por ingressos para assistir aos shows da arena e da arquibancada. A ação vai possibilitar maior controle no número de acessos e segurança ao público. A troca acontece na Praça Central e no Itaquá Park Shopping (informações adicionais no quadro abaixo). Ingressos para o frontstage (pista VIP) e camarote avulso estão à venda somente pelo site do evento: www.itaquarodeiofest.com.br. Camarotes corporativos estão esgotados.

SERVIÇO:

Itaquá Rodeio Fest

De 6 a 16 de setembro

Itaquaquecetuba-SP

Estrada Governador Mário Covas Júnior – Jardim Adriane (acesso próximo ao número 1.355)

Programação:

6/9 – 4ª feira

Maiara e Maraisa

7/9 – 5ª feira

Gusttavo Lima

8/9 – 6ª feira

DJs Alok e Maju Santana

9/9 – Sábado

Zé Neto e Cristiano / Marcos e Bueno

10/9 – Domingo

Ana Castela

15/9 – 6ª feira

Thiaguinho

16/9 – Sábado

Léo Santana / DJ Maju Santana

Ingressos:

Gratuitos, com troca solidária por alimentos para arena e arquibancada;

Para frontstage (pista VIP) e camarote individual, as vendas são exclusivamente pelo site do evento: www.itaquarodeiofest.com.br

Onde fazer a troca solidária dos ingressos: