Itaquá Rodeio Fest recebe 300 mil pessoas em cinco dias de festival

Sertanejo, funk e samba deram tom ao encerramento do maior rodeio de portas abertas do Brasil

Com toda a energia do “embaixador” Gusttavo Lima no palco, a batida funk de MC Kevinho e a alegria da Turma do Pagode, o 4º Itaquá Rodeio Fest chegou ao fim nesse sábado (13). Antes, o público de quase 70 mil pessoas ainda vibrou com a etapa final das provas de montaria em cavalos com peões da Seleção Brasileira de Cutiano. Realizado em celebração aos 465 anos de Itaquaquecetuba-SP, o festival provou porque é o maior rodeio de portas abertas do Brasil: em cinco dias de programação, todos com casa cheia, o evento recebeu 300 mil pessoas — uma edição que entra para a história.

Por volta da meia-noite, Gusttavo Lima, anunciado neste ano como atração surpresa do Itaquá Rodeio Fest, surgiu sob os holofotes, para delírio da multidão. Bastaram os primeiros acordes de “Desejo Imortal”, para que a arena inteira entoasse em coro os versos desta e de várias outras canções do artista. Pela segunda vez no festival, o sertanejo não economizou em interação com o público e na potência vocal num show embalado por sucessos, como “Café e Amor”, “Na Hora de Amar” e “Ficha Limpa”, com direito a momentos intimistas de boteco, novas canções, como “Culpa”, e um final apoteótico, com “Balada” e o refrão “Tchê Tcherere Tchê Tchê”.

A noite de sábado avançou com a pegada do funk de Kevinho. O show marcou a volta do músico aos palcos, após uma pausa na carreira para cuidar da mãe. Curada de um câncer, Sueli emocionou o público de Itaquaquecetuba ao entrar no palco com o filho. Na setlist do MC, não faltaram os hits “Rabiola”, “O Grave Bater” e “Olha a Explosão” – composição que ficou entre as mais tocadas da América Latina em 2017 e que ganhou remix internacional em parceria com os rappers americanos French Montanna, Chainz e Nacho.

Já madrugada adentro, por volta das 4h20, e sem que o público do último dia do Itaquá Rodeio Fest arredasse pé, a Turma do Pagode trouxe toda a alegria cadenciada do samba e, com performance carismática, sacudiu a arena do Jardim Adriane.

Final da montaria em cavalos

Antes dos shows, os cavaleiros da Seleção Brasileira de Cutiano protagonizaram a final da modalidade. Alexandre do Carmo Silva, de Barueri-SP, conquistou o título, com 260 pontos.

Além das expectativas

O Itaquá Rodeio Fest atraiu, neste ano, público estimado de 300 mil pessoas.

Realizado nos dias 5, 6, 7, 12 e 13 de setembro, o maior rodeio de portas abertas do Brasil também teve provas de montaria em touros, válidas pela Liga Nacional, com final em Barretos-SP, em 2026, e shows de outros grandes artistas brasileiros, como os DJs Alok, Dennis, Bruno Martini e Maju Santana; Tatau, ex-Ataketu; e os sertanejos Zé Neto & Cristiano, Gustavo Mioto, Luan Santana, e Henrique & Juliano. MC Don Juan, Zeeba, Naldo e Moacir Franco fizeram participações especiais no decorrer do festival.

Para o prefeito de Itaquaquecetuba, Delegado Eduardo Boigues (PL), a festa superou todas as expectativas: “O Itaquá Rodeio Fest mostrou, mais uma vez, a força da cidade para receber um evento dessa grandiosidade, com organização e segurança. Não à toa, o evento já figura entre os três maiores do gênero do Brasil e é o maior de portas abertas do País. E tudo isso, graças aos patrocinadores e à MP Promoções, responsável por toda a estrutura. Lembrando que não usamos um só centavo de verba pública. Tudo foi custeado pela iniciativa privada. Terminamos com o sentimento de missão cumprida. Um grande presente de aniversário para o nosso povo”.

Em cinco dias de programação, evento comemorou os 465 anos de Itaquaquecetuba, abarcando grandes shows e montaria