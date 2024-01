Itaquá oferece desconto de R$ 0,20 na tarifa para quem usar o cartão Viaja Fácil

A Prefeitura de Itaquaquecetuba oferece, desde 1º de janeiro de 2024, um desconto especial no uso do bilhete de integração Viaja Fácil, sendo de R$ 0,20 no cartão avulso e R$ 0,10 de estudante. O objetivo é incentivar a população a fazer uso do bilhete, que garante mais segurança, facilidade e rapidez no transporte.

No pagamento em dinheiro, a passagem continua a R$ 5,30, sem reajuste, mas quem usar o Viaja Fácil pagará R$ 5,10 no avulso e R$ 2,55 na modalidade estudante. Para empresas que pagam vale-transporte, houve reajuste de R$ 1 e a tarifa será de R$ 6,30 sendo de inteira responsabilidade do empregador.

“Temos aproximadamente 17 mil usuários que já utilizam o Viaja Fácil. Com o desconto no valor da tarifa, tenho certeza que vamos incentivar ainda mais o uso do benefício”, disse o secretário de Mobilidade Urbana, Rosinaldo Castro.

Com o cartão, pelo período de duas horas, os usuários do transporte municipal podem embarcar em dois ônibus pagando o valor de uma tarifa. A integração sem a segunda cobrança é válida desde que não ocorra o embarque na mesma linha do primeiro.

“Todas as grandes cidades já contam com bilhetes de integração. Desde maio deste ano também temos esse benefício e a população precisa aderir. É mais conforto e rapidez nas viagens”, completou o prefeito Eduardo Boigues.

Benefícios

O diferencial do Viaja Fácil é que a integração é feita na catraca, não mais nos Pontos de Integração Virtual (PIVs). Dá para usar o bilhete para ir e voltar desde que não seja pela mesma linha e economizar tempo sem a cobrança em dinheiro no embarque.

O usuário também tem a opção de embarcar em qualquer ônibus, mesmo que ele não vá para o seu destino final, e descer em um ponto no meio do caminho com mais opções de linhas para chegar ao local desejado mais rápido.

Adesão

São cinco categorias do bilhete: avulso, idoso, pessoa com deficiência, estudante e vale-transporte válidas apenas para uso municipal, ou seja, não integra com a EMTU e a CPTM. Qualquer pessoa de qualquer idade pode fazer a aquisição.

Basta ir à Itaquá Passes (rua da Liberdade, 17 – Centro) com RG e comprovante de residência que o bilhete sai na hora. A unidade funciona de segunda a sexta, das 8h às 17h.

Pessoas com deficiência devem passar antes no setor de Isenção Tarifária (rua Dom Thomaz Frey, 89 – Centro) e para fazer o cartão de idoso, é necessário ter 65 anos ou mais. Se for menor de idade, precisa estar acompanhado por um responsável.

Para o bilhete de estudante é necessário apresentar o comprovante emitido pela instituição de ensino e, para o vale-transporte, a solicitação da empresa.

Recarga

A recarga pode ser feita tanto na Itaquá Passes como pela carteira digital RecargaPay, disponível para Android e iOS. É possível pagar no cartão de crédito ou débito e não tem recarga mínima.

Dúvidas podem ser sanadas pela ouvidoria da Expresso Planalto, pelo 11 94109-8356 (telefone e WhatsApp) ou pelo e-mail ouvidoriaitaqua@grupocsc.com.br.