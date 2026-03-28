Itaquá lança programa ‘Itaquá para o Mundo’ com curso de inglês gratuito

Iniciativa vai beneficiar 600 jovens de 15 a 29 anos com formação em inglês

A Prefeitura de Itaquaquecetuba lançou o programa “Itaquá para o Mundo”, uma iniciativa estratégica voltada à ampliação de oportunidades para a juventude do município, com foco na qualificação educacional, inclusão social e desenvolvimento profissional.

O lançamento aconteceu durante a Feira da Juventude Itaquá 2026, realizada na terça (24) e quarta-feira (25). “Estamos investindo em oportunidades reais para a juventude. O ‘Itaquá para o Mundo’ é um programa que amplia horizontes, abre portas para o futuro e mostra que os jovens podem sonhar grande e chegar longe”, destacou o prefeito Eduardo Boigues.

O programa prevê a oferta de curso gratuito de inglês para 600 jovens, com idade entre 15 e 29 anos, com carga horária mínima de 250 horas ao longo de 12 meses, garantindo formação estruturada e acesso ao aprendizado de uma segunda língua.

Como diferencial, a iniciativa também vai contemplar os 30 alunos com melhor desempenho com um intercâmbio no Canadá com todas as despesas custeadas, incluindo curso intensivo, hospedagem, alimentação, transporte e acompanhamento.

“Ver a juventude de Itaquá sendo valorizada com um programa desse porte é motivo de muito orgulho. É uma iniciativa que incentiva o estudo e amplia perspectivas para transformar a realidade de muitas famílias”, afirmou a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mila Boigues.

O investimento estimado no programa é de até R$ 2,8 milhões, consolidando uma das maiores ações voltadas à juventude já implementadas no município. “Esse programa representa uma transformação social. Quando oferecemos qualificação e vivência internacional para os jovens, estamos promovendo cidadania e criando caminhos para que eles construam novos projetos de vida”, ressaltou a secretária da Mulher, Direitos Humanos e Cidadania, Hadla Issa.

Voltado prioritariamente para jovens da rede pública de ensino e em situação de vulnerabilidade social, o programa destaca o empenho da administração municipal com a redução das desigualdades e a geração de oportunidades concretas para a população jovem.

“O ‘Itaquá para o Mundo’ nasce como uma política pública estruturada, pensada para gerar impacto social e educacional. É um investimento que fortalece a juventude e contribui diretamente para o desenvolvimento do município”, completou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

Fotos: Dayane Oliveira

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