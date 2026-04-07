Itaquá inaugura UBS Jardim Tropical e amplia atendimento de saúde

A Prefeitura de Itaquaquecetuba inaugurou na segunda-feira (30) a Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Tropical, novo equipamento que amplia o acesso aos serviços públicos de saúde e reforça o atendimento à população da região. Com investimento total de R$1,5 milhão, a unidade já começou a funcionar, garantindo atendimento imediato aos moradores.

A obra foi executada com repasse de R$835 mil do Governo do Estado de São Paulo, viabilizado com apoio do deputado e presidente da Alesp, André do Prado, além de contrapartida da prefeitura. “A entrega da UBS Jardim Tropical representa o cumprimento de mais um projeto dedicado à população. Estamos ampliando o acesso à saúde com uma unidade estruturada e bem preparada para atender com dignidade os moradores. E o mais importante, os atendimentos já começaram hoje mesmo, enquanto acontecia a inauguração”, afirmou o prefeito Eduardo Boigues.

A nova unidade vai beneficiar moradores dos bairros Maria Rosa, Chácara dos Coqueiros, Jardim Tropical e Jardim Coqueiro, além de outras localidades do entorno, ampliando a cobertura da atenção básica.

“Essa UBS chega para fortalecer a atenção básica e descentralizar a demanda. Aqui estamos oferecendo mais comodidade aos moradores, que agora passam a contar com um serviço mais próximo de casa, com estrutura adequada e equipe preparada para acolher bem cada paciente”, disse o secretário de Saúde e Assistência Social, Gabriel Rocha.

Com 1.200 m² de área construída, a unidade oferece estrutura, conforto e qualidade no atendimento. O espaço conta com três consultórios médicos, salas de odontologia, vacina, medicação, farmácia, triagem, recepção com quatro guichês de atendimento e banheiros.

“Essa entrega representa mais do que uma obra concluída. É um equipamento público pensado para atender com qualidade. Trabalhamos para garantir uma unidade funcional”, destacou o secretário de Obras, Rodrigo Nascimento.

Durante a cerimônia de entrega, estiveram presentes o deputado André do Prado, a primeira-dama e presidente do Fundo Social, Mila Boigues, vereadores, secretários municipais e moradores da região, que aguardavam ansiosos pela entrega da unidade.

“Essa inauguração mostra a seriedade da gestão em transformar investimentos em resultados concretos. É uma obra importante, esperada há anos pela comunidade e que agora se torna realidade com atendimento já em funcionamento”, finalizou o secretário de Governo, Marcello Barbosa.

Crédito fotos: Dayane Oliveira

Equipamento já iniciou os atendimentos