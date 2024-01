Aster Itaquá vence Cruzeiro-AL e se classifica para a segunda fase da Copinha

Na tarde de domingo (7), o Aster Itaquá goleou o Cruzeiro-AL por 4 a 0, conquistou a segunda vitória no Grupo 23 e garantiu a classificação para a segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior. A disputa ocorreu no Estádio Municipal Ildeu Silvestre do Carmo, em Itaquaquecetuba, que pela primeira vez na história sedia o evento.

Dois gols foram feitos no primeiro tempo pelos jogadores Patric e Dieguinho e dois no segundo, por Gabriel Martins e Davi Corsini, um deles de pênalti. “Hoje o time mostrou a que veio, estão bem preparados e com essa vitória aumenta ainda mais a confiança”, disse o secretário de Esporte e Lazer, Fabiano Novais.

A torcida compareceu em peso e incentivou o time nos 90 minutos de partida. “Mesmo com todo esse calor, a torcida não parou um minuto de cantar e esse apoio é fundamental para os atletas, que deram um show no gramado. O Aster tem tudo para chegar muito longe na competição”, acrescentou o prefeito Eduardo Boigues.

A última rodada do Grupo 23, que vai definir quem ficará na liderança da chave, será nesta quarta-feira (10), também em Itaquá, com jogo às 12h45 do Cruzeiro-AL e o Santo André e, às 15h, do Aster Itaquá e Sport-PE.

O prefeito aproveitou para reforçar que a Copinha abre um leque de oportunidades para a cidade, que já vem investindo pesado no esporte. “Esse incentivo é para que as crianças tenham no que se espelhar e possam se dedicar a algo que pode render bons frutos. Esporte é inclusão social”, finalizou.