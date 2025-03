Itaquá avança na alfabetização e recebe prêmio pelo segundo ano consecutivo

A Educação de Itaquaquecetuba foi reconhecida mais uma vez pelo progresso na alfabetização. O município foi destaque, pelo segundo ano consecutivo, no evento de Pactuação e Premiação do programa “Alfabetiza Juntos SP”, que aconteceu na terça-feira (25), no Memorial da América Latina, em São Paulo.

A iniciativa busca fortalecer a colaboração entre o governo estadual e as prefeituras para assegurar um ensino de qualidade desde a educação infantil até os primeiros anos do ensino fundamental.

Estiveram na premiação o governador Tarcísio de Freitas, o deputado estadual e presidente da Alesp (Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo), André do Prado, o secretário estadual de Educação, Renato Feder, o prefeito de Itaquá, Eduardo Boigues, a primeira-dama Mila Boigues, a secretária municipal de Educação, Maria Cristina Perpetuo, além de mais de 400 prefeitos, secretários e profissionais da Educação.

Itaquá recebeu o Prêmio Excelência Educacional por 15 unidades escolares de ensino fundamental que alcançaram notáveis melhorias no desempenho de leitura e escrita entre os estudantes dos 2º anos do sistema público municipal de ensino.

Maria Cristina foi escolhida para discursar representando os secretários municipais de Educação de todo o estado. Ela destacou a importância do programa para a rede pública de ensino e falou sobre o compromisso de alfabetizar os estudantes até os sete anos de idade.

“Celebramos essa conquista. Continuaremos trabalhando para garantir que todas as crianças tenham acesso a uma educação de qualidade, especialmente no que diz respeito à alfabetização, que é a base para o futuro”, afirmou.

O programa atua em sete eixos: criação de incentivos, articulação e mobilização, desenvolvimento de capacidades, material didático autoral, fortalecimento da gestão escolar, além de avaliação e monitoramento.

Neste ano, entre as 1.771 unidades escolares de São Paulo, Itaquá se destacou como uma das 442 em crescimento na alfabetização. No ano passado, na classificação entre as 645 cidades, Itaquá ficou entre os 120 municípios.

“Receber um prêmio que reconhece a excelência da nossa educação é motivo de muito orgulho. Essa é a prova de que estamos no caminho certo. Agradeço a toda a equipe da secretaria que faz tudo isso acontecer”, finalizou o prefeito.

Com autoridades estaduais, Itaquá recebe o prêmio pelo progresso na alfabetização.